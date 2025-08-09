Le CHAN, une vitrine pour les joueurs locaux à l’international

Le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), dont la 8è édition se déroule conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 2 au 30 août, constitue une belle vitrine pour les joueurs évoluant aux championnats nationaux du continent pour embrasser une carrière internationale.



Considéré comme un incubateur de talents, le CHAN offre une plateforme unique pour les joueurs locaux de se faire remarquer sur la scène continentale et internationale et constitue, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable pour les équipes techniques et les recruteurs de détecter de nouveaux talents prometteurs capables d’exceller à l’étranger.



Parmi les joueurs dont le CHAN a été un réel tremplin vers des carrières internationales, figure l’international marocain Ayoub El Kaabi qui a brillé lors de l’édition de 2018, organisée au Maroc, et dont la performance et le nom ont fait le tour du continent.



L’attaquant, considéré comme un chasseur de buts, inscrit neuf buts en six matchs, signant un record absolu sur une seule édition, et décroche par la même occasion le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur de l’édition organisée au Maroc et dont le titre est revenu au pays hôte.



Après le tournoi, les recruteurs s’agitent pour tenter de décrocher une signature de l’international marocain qui, en l’été 2023, rejoint le club grecque de l’Olympiakos où il explose littéralement tous les compteurs.



En Ligue Europa Conférence, il est auteur de 11 buts en 9 matchs, permettant à son club de décrocher son premier titre européen majeur, avec à la clé un record de buts en phase à élimination directe sur une saison UEFA, dépassant des grands noms du football européen, à l’instar de Karim Benzema.



Au terme de cette compétition, il termine meilleur buteur, meilleur joueur du tournoi, et devient le premier Africain à marquer plus de 10 buts en Ligue Europa Conférence.



Un autre joueur marocain qui a su faire du CHAN un tremplin vers la consécration n’est autre que Soufiane Rahimi. Après l’édition 2020 du CHAN au Cameroun, remportée par les Lions de l’Atlas, Rahimi, dont la performance a convaincu plusieurs clubs, s’est envolé en 2021 vers les Emirats arabes unis où il a rejoint le club d’Al-Ain.



Avec son nouveau club, l’international marocain a réalisé une saison exceptionnelle en 2023-2024, menant son équipe à la victoire en Ligue des champions de l'AFC.

Témoignage du talent du Marocain, il termine meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, et il est également désigné meilleur joueur de la compétition.



Le Sénégalais Papy Djilobodji, qui évolue actuellement dans le club turc Sariyer SK, après un passage à Chelsea et Sunderland en Angleterre, le Congolais Jonathan Bolingi, qui a joué pour le Standard de Liège et l’Excelsior Mouscron en Belgique, et le Burkinabé Cyril Bayala, qui a rejoint le club Sheriff Tiraspol en Moldavie, avant d’être recruté par le RC Lens en France, sont autant de talents africains qui ont su se mettre en avant lors du CHAN afin de booster leur carrière à l’international.



Le CHAN joue désormais un rôle crucial dans le développement et la promotion du football africain en offrant une scène aux joueurs locaux pour étaler leur talent et en leur ouvrant les portes vers des opportunités et des carrières plus vastes.



Nairobi: Mohammed Benmassaoud (MAP)

