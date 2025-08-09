Timothy Weah : C'est un rêve d'être à l'OM

"C'est un rêve d'être" à l'Olympique de Marseille, a déclaré jeudi l'international américain Timothy Weah qui espère "gagner quelque chose" avec le club phocéen où a évolué son père George Weah.



"C'est chez moi maintenant, je suis très fier d'être là (...) On connaît l'histoire du club, les supporters, le stade. Pour moi c'est un rêve d'être là", s'est réjoui le joueur de 25 ans lors de sa présentation officielle.

"J'arrive à Marseille avec un seul but, et c'est de gagner quelque chose", a-t-il lancé à la presse.



La nouvelle recrue de l'OM a été prêtée par la Juventus Turin où il évoluait depuis 2023.

Selon les informations de plusieurs médias, le prêt s'élève à un million d'euros avec une option d'achat de 14 millions d'euros.



Né à New York en 2000, il a intégré le centre de formation du PSG à l'âge de 14 ans, club avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en 2017. Après deux saisons, il est parti pour le Celtic Glasgow, puis à Lille, où il a été sacré champion de France en 2021.

Il est le fils de George Weah, seul Ballon d'or africain de l'histoire qui a joué quelques mois sous le maillot olympien dans les années 2000.



Avant de s'engager à l'OM, Timothy Weah a appelé son père, ex-président du Liberia. "Il a parlé de la ville, de la passion de tous les supporters, du club. Après cette conversation, pour moi c'était sûr que j'allais venir ici, il n'y avait pas d'autre choix pour moi", a assuré le joueur.



En manque d'entraînement, il ne disputera pas le dernier match amical de l'OM face à Aston Villa samedi au stade Vélodrome.

