Salah critique le silence de l'UEFA sur les circonstances de la mort d'un joueur palestinien à Gaza

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a critiqué dimanche l'UEFA pour avoir rendu hommage au "Pelé palestinien" Suleiman al-Obeid sans mentionner que le footballeur avait été tué, selon la fédération palestinienne, par des tirs israéliens au cours d'une distribution d'aide dans la bande de Gaza.



L'ancien joueur palestinien a été tué mercredi "à la suite de tirs par l'occupation israélienne ayant visé des personnes qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza", avait annoncé l'Association palestinienne de football sur son site.



L'UEFA avait réagi en postant sur X: "Adieu à Suleiman al-Obeid, le +Pelé palestinien+. Un talent qui a donné de l'espoir à un nombre incalculable d'enfants, même dans les périodes les plus sombres".



"Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi?", a répondu le buteur égyptien sur la même plateforme.



En octobre 2023, la star du football égyptien et de Liverpool, avait demandé que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des "massacres" dans le conflit entre Israël et le Hamas.



Suleiman al-Obeid, qui avait disputé 24 matchs internationaux avec la sélection palestinienne et marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière était âgé de 41 ans et père de cinq enfants, selon la fédération palestinienne.

