Comment la loi de Wright peut redresser le climat

En tant que deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, les Etats-Unis sont essentiels à la préservation d'une planète habitable. Et avec la loi sur la réduction de l'inflation récemment promulguée - qui alloue des centaines de milliards de dollars à la décarbonisation - l'Amérique a renforcé sa crédibilité juste à temps pour la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27) en Egypte.



L'Amérique est désormais bien placée pour atteindre son objectif de réduire de moitié ses émissions d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005. Alors que les dispositions de l'IRA pourraient réduire les émissions américaines jusqu'à 43% d'ici 2030, le manque à gagner restant peut être couvert par de nouvelles règles de l'Agence de protection de l'environnement et une action plus forte au niveau de l'Etat comme celle que nous avons vue cette année en Californie.



Mais si l'IRA est une réalisation historique en soi, ses plus grands avantages se présenteront sous la forme d'effets d'entraînement sur l'économie mondiale. A l'instar des politiques «Fit for 55» de l'Union européenne, l'IRA favorisera le déploiement du stockage solaire, éolien et sur batterie, réduisant ainsi les coûts de ces technologies propres pour tous. En fin de compte, tous les pays paieront beaucoup moins pour réduire leurs propres émissions à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour maîtriser le changement climatique.



Certes, les Etats-Unis doivent encore donner suite à leurs autres engagements climatiques, notamment en fournissant les 11,4 milliards de dollars par an (une somme dérisoire par rapport aux autres dépenses américaines) qu'ils ont promis de financer l'atténuation et l'adaptation dans les pays du Sud. Contre toute attente, cependant, les investissements nationaux massifs dans les technologies propres par les Etats-Unis et l'UE sont bien plus précieux que tout financement direct qu'ils fournissent, en raison d'un phénomène peu connu sous le nom de loi de Wright.



Nommée d'après l'ingénieur américain qui l'a remarquée pour la première fois dans les années 30 (Theodore Wright), la loi de Wright prédit que chaque doublement cumulé de la production mondiale d'une technologie réduira son coût d'un pourcentage constant. Et comme le confirment des recherches récentes à l'Université d'Oxford, les coûts de l'énergie solaire, éolienne, des batteries et des électrolyseurs ont fortement diminué à mesure que leur production mondiale augmentait.



Mais plus important encore, les chercheurs ont découvert que la loi de Wright reste vraie même après qu'une technologie innovante a atteint des niveaux élevés de maturité commerciale. Cela signifie que l'investissement de 370 milliards de dollars de l'IRA dans la production d'énergie propre pourrait déclencher des baisses de coûts encore plus rapides pour les technologies nécessaires pour résoudre la crise climatique, offrant une meilleure qualité de vie à des milliards de personnes.



Par exemple, notre modélisation chez Energy Innovation montre que ces investissements gouvernementaux pourraient ajouter 1.053 gigawatts de nouvelle énergie éolienne et solaire au réseau américain, le rendant propre à 85 % en seulement huit ans. De même, les nouveaux crédits d'impôt pour véhicules électriques (VE) de la loi pourraient garantir qu'environ un tiers de toutes les nouvelles voitures particulières et camions lourds vendus aux Etats-Unis soient électriques d'ici 2030. Les incitations de l'IRA devraient également ajouter cinq gigawatts d'électrolyseur. La capacité à produire de l'hydrogène sans carbone sera essentiel pour réduire les émissions dans l'industrie chimique et l'aviation.



De plus, les investissements publics de l'IRA débloqueront plusieurs fois plus de capitaux privés. Ajoutez à cela les investissements européens et la poussée massive de la Chine dans l'énergie propre et les véhicules électriques, et le déploiement annuel de technologies propres innovantes est sur le point d'exploser.



En plus de réduire les émissions dans les économies les plus grandes et les plus polluantes du monde, la croissance exponentielle des technologies propres rendra considérablement moins cher pour le reste du monde la transformation de leurs systèmes énergétiques. En fait, nous avons déjà vu cette dynamique se jouer. Les investissements verts de l'Allemagne et de la Californie au début de la dernière décennie ont permis de réduire les coûts du solaire de 85% et de l'éolien de 56% entre 2010 et 2020. De même, la demande de VE en Chine a contribué à réduire les coûts des batteries de 89% depuis 2010.



Pour sa part, l'Inde a capitalisé sur ces coûts en baisse en concevant des enchères d'énergie intelligentes qui se traduisent par les prix de l'énergie solaire à l'échelle des services publics les plus bas au monde. A mesure que la baisse des coûts s'accélère, les pays du Sud seront en mesure d'exploiter les avantages de la loi de Wright grâce à des politiques audacieuses de décarbonisation des voitures, du refroidissement et de l'électricité.



La modélisation d'Energy Innovation montre systématiquement que des politiques ambitieuses en matière d'énergie propre développent les économies et créent des emplois, tout en améliorant la qualité de l'air. Même avant l'IRA, des recherches ont révélé que l'Inde pourrait économiser plus de 60.000 milliards de roupies (752 milliards de dollars) d'ici 2050 si elle adoptait des politiques de décarbonation élevée.



A cette fin, les normes de performance – exigeant une part minimale croissante d'énergie propre et de véhicules électriques chaque année – sont un instrument particulièrement puissant. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, de telles politiques peuvent élégamment tirer parti des investissements américains et européens sans frais pour les gouvernements au-delà de l'application, et peuvent empêcher un pays de devenir un dépotoir pour les véhicules et équipements polluants.



Comprendre la loi de Wright peut aider à recadrer le dialogue Nord-Sud à la COP27. Les investissements nationaux des pays les plus riches réduiront les coûts pour les pays en développement et étireront davantage la finance internationale. Moins l'action climatique devient coûteuse, plus grandes sont nos chances de maintenir la stabilité climatique.



Par Anand Gopal

Directeur exécutif de la recherche sur les politiques chez Energy Innovation.