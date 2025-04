Colloque international sur la "Linguistique, littérature et communication" à Al Hoceima

La 2ème édition du Colloque international sous le thème "Linguistique, littérature et communication: Quelques possibilités de partenariat" se tiendra, les 25 et 26 avril, à la Faculté des sciences et techniques (FST) d'Al Hoceima.



Cet événement scientifique, organisé par le département de gestion et des techniques d’expression et de communication de la FST d’Al Hoceima, en collaboration avec le laboratoire en sciences de l’information, de la communication et du discours de l'Ecole normale supérieure de Martil, invite les chercheurs à mettre en évidence des possibilités de rapprochement encore non divulguées entre la linguistique, la littérature et la communication, indique une note de présentation de l'événement.



Le Colloque, qui réunira des chercheurs et des universitaires marocains et étrangers, sera marqué par des interventions axées sur les thèmes "Quelques exemples de l'approche d’œuvres littéraires, en tenant compte des perspectives fixées par Gérard Genette dans son ouvrage: L’œuvre de l’art - Immanence et transcendance", "Les biens numériques pour un accès équitable à une éducation inclusive et de qualité", "Discours et linguistique: diversité des approches" et "Didactique et littérature: outils et stratégies".



Les débats porteront également sur les thèmes "Théories et paradigmes de la communication", "Communication digitale et enjeux contemporains", "Communication éducative et socio-pédagogique", "Communication économique et financière", "Identités et narrations: explorations linguistiques et littéraires", "Littérature et dialogue interculturel", "Littérature numérique et nouvelles formes narratives", "Compétences communicationnelles et leur impact", "Littérature et adaptation médiatique" et "Interprétation, rhétorique et linguistique".



Au programme figurent également des conférences plénières sur "Le cinéma derrière les mots de Fernando Pessoa", "Communication responsable et développement durable: rôles et défis des organisations", "Aux petites causes linguistiques, grandes conséquences cognitives. Etude en réception du rôle de l’aspect grammatical dans les jugements de responsabilité" et "Tisser les mondes: méta-discussion, réflexivité et intertextualité dans la communication littéraire".