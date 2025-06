Colloque à Casablanca sur les enjeux du domaine maritime

Les enjeux du domaine maritime ont été au centre d’un colloque organisé, vendredi, par le Centre de recherche Links, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Aïn Chock (FSJES-AC) à Casablanca.



Initiée en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, et en collaboration avec le département de droit public de la faculté, cette rencontre a constitué une occasion pour des experts et chercheurs d’aborder différentes problématiques maritimes, stratégiques et géopolitiques.



Elle a également permis de mettre en lumière les défis et intérêts liés à la sécurité maritime, à la protection de l’environnement marin, au commerce maritime, ainsi qu’au droit international, à la souveraineté et à la diplomatie maritime.



A cette occasion, la doyenne de la FSJES-AC, Fatima Zahra Alami, a indiqué que cette rencontre a été l'occasion de traiter un ensemble de sujets d’une grande importance pour les étudiants en droit en particulier, et pour les personnes intéressées par les questions juridiques en général, mettant en avant la nécessité de faire connaître ces législations à la lumière des évolutions et transformations que connaît le monde aujourd’hui.



Mme Alami a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que le colloque a connu la participation d’experts, de chercheurs et d’universitaires ayant présenté des interventions susceptibles de soutenir les étudiants de master spécialisés dans le domaine juridique, tant au niveau de l’encadrement que de l’orientation.



Pour sa part, la consule générale de France à Casablanca, Pascale Trimbach, a affirmé, dans une déclaration similaire, que sa participation à ce colloque intervient quelques jours après la tenue de la Conférence des Nations unies sur les océans, afin de présenter un exposé sur les questions maritimes aux étudiants et de les informer sur l’importance des stratégies nationales françaises et marocaines en la matière.



En marge de cette rencontre, une convention de partenariat a été signée entre le Centre de recherche Links, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Aïn Chock, et la Fondation "Tamkine" pour l’excellence et l’innovation, visant à unir les efforts en faveur de la jeunesse et de la recherche académique.



Cette convention tripartite incarne une ambition commune visant à combiner l’expertise académique, l’innovation pédagogique et l’engagement sociétal afin de créer un impact durable dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de la formation des jeunes.



Elle prévoit également l’organisation conjointe de colloques, forums académiques et ateliers de recherche, ainsi que le développement de projets éducatifs innovants et le soutien aux jeunes chercheurs.