Clôture en apothéose à Dakhla du championnat Prince Héritier Moulay El Hassan KitesurfingWorld Cup 2023

Le 13e championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023 et la 2e édition du GWA Wingfoil World Cup, ont été clôturés vendredi à Dakhla par une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de ces compétitions.



En kitesurf, le titre a été remporté chez les hommes par le Brésilien Pedro Matos, devant le Français Clément Roseyro, tandis que la troisième place est revenue à l’Italien Airton Cozzolino.



Chez les dames, le titre a été glané par l’Américaine Moona Whyte face à la Française Capucine Delannoy. La troisième marche du podium a été occupée par une autre Française, Zoé Bazile.



Le rider marocain Mohamed Ali Beqqali, s’est incliné aux portes du dernier carré du championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup, après avoir été éliminé en quarts de finale par le Sud-Africain Matt Maxwell.



En wingfoil, le Capverdien Wesley Brito a décroché la couronne mondiale aux dépens du Français Noé Cuyala, tandis que Moona Whyte a été sacrée chez les dames après avoir pris le meilleur sur l’Espagnole Nia Suardiaz.



« C'est une édition réussie à tous les niveaux : de l'organisation, du nombre des participants et des conditions climatiques qui nous ont été favorables », a affirmé dans une déclaration à la MAP Mme Leila Ouachi, présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, initiatrice de cet évènement.



« La qualité des riders et leur niveau très élevé ont permis d’avoir une compétition de grande valeur », a-t-elle souligné, notant que « nous sommes fiers d'avoir organisé la première Coupe du monde de wingfoil à Dakhla ».

Elle a ajouté que « les riders marocains ont réalisé un très bon parcours lors du championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup ».



« Tous les riders ont exprimé leur satisfaction de la compétition et de leur séjour à Dakhla et sont avides de revenir au Maroc lors de la prochaine édition », a soutenu Mme Ouachi.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, d'élus, de responsables locaux, de personnalités civiles et militaires et de certains consuls de pays africains à Dakhla.



Placés sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 13e championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023 et la 2e édition du GWA Wingfoil World Cup se sont tenus avec la participation de plus de 70 riders de différentes nationalités, dont 5 Marocains, qui ont accédé au tableau final.



Ces deux compétitions sportives sont initiées par l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, le Global Kitesports Association (GKA) et le Global Wingsports Association, sous l’égide du World Sailing Federation (WSF).