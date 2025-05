23ème Juniors & Ladies Pan Arab Golf Championship en Egypte : Carton plein pour le Maroc

Le Maroc a remporté 10 médailles d’or, dont 5 titres individuels et 5 trophées par équipes, lors de la 23ème édition du Juniors & Ladies Pan Arab Golf Championship (Championnat panarabe juniors et dames de golf), disputé du 7 au 10 mai au Madinaty et Katameya Dunes Golf Club en Egypte.



Les titres collectifs décrochés par le Maroc, qui a signé "une performance historique" lors de ce championnat, concernent l'équipe garçons U13, l'équipe filles U16, l'équipe garçons U16, l'équipe garçons U18 et l'équipe dames, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).



Pour ce qui est des trophées individuels, ils ont été remportés par Fatima Zahra El Hali (filles U13), Ilyes Cauden (garçons U13), Noha Ghadi (filles U16), Amine El Omari (garçons U18), et Rim Inmi (dames), ajoute la même source.



"Cette moisson d’or confirme l’essor du golf au Maroc et illustre la profondeur du champ de talents nationaux, ainsi que l’ampleur du travail fourni par la FRMG sous la présidence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid", conclut le communiqué.