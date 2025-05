Demi-finale de la CAN U20 : Le Onze national fin prêt pour franchir le cap égyptien

Le Onze national affrontera, ce jeudi à partir de 19 heures au stade 30 Juin au Caire, son homologue égyptien pour le compte de la demi-finale de la CAN U20.



Un match difficile à négocier pour les poulains de Mohamed Ouahbi face à la sélection du pays hôte, mais ils sont déterminés à ne pas voir leur campagne s’arrêter à mi-chemin.



Après avoir assuré, en étant demi-finalistes du tournoi, leur qualification aux phases finales du Mondial de la catégorie prévu en septembre prochain au Chili, ils espèrent atteindre la finale de cette CAN et rééditer un exploit vieux de presque 30 ans, à savoir la consécration continentale de la génération de 1997.



A propos de cette demi-finale, Mohamed Ouahbi avait déclaré à l’issue du match des quarts remporté aux dépens de la Sierra léone (1-0), que « ses poulains donneront le meilleur d'eux-mêmes contre une équipe organisée et qui dispose de bons joueurs, pour aller au bout », rapporte la MAP.



A noter que l’autre demi-finale opposera, également jeudi à 16 heures au Suez Canal Stadium à Ismaïlia, l’équipe nationale d’Afrique du Sud à la sélection nigériane.



