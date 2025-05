Gianni Merlo : Le 87 ème Congrès de l'AIPS au Maroc, un avant-goût du Mondial 2030 qui sera grandiose

Le président de l'Association internationale de la presse sportive, l'Italien Gianni Merlo, a souligné, mardi à Rabat, que le 87ème Congrès de l’AIPS, qui se tient au Maroc avec la participation de journalistes du monde entier, constitue un avant-goût de la Coupe du monde 2030, affirmant que cet événement footballistique planétaire sera "grandiose".



S'exprimant à l'ouverture de ce congrès d'envergure mondiale, organisé jusqu'au 17 mai par l'Association marocaine de la presse sportive (AMPS), M. Merlo s'est félicité de la réorganisation au Maroc de cet événement 20 ans après, notant que cette édition reste si particulière parce qu'elle est tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Il a, par ailleurs, indiqué que ce rassemblement, qui marque un moment important pour le sport et la presse sportive, sera l'occasion d'examiner et de débattre de thématiques relatives au monde du sport qui ne cesse d'évoluer.



De son côté, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a relevé que les journalistes marocains, sportifs en l'occurrence, ont toujours brillé par leur excellence et leur perspicacité au Maroc et ailleurs.



Il a mis l'accent sur l'importance d'assurer la relève, estimant que le rôle de la formation reste primordial dans l'accompagnement du rayonnement que connaît le sport marocain.

M. Bensaid a, par ailleurs, réaffirmé que le Royaume du Maroc ne cesse de confirmer son engagement en faveur du développement du football africain, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Pour sa part, le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, s'est félicité du choix du Maroc pour abriter ce Congrès, notant que la presse sportive constitue une composante essentielle pour le développement du sport dans chaque pays.



Dans ce sens, M. Lekjaa a souligné que le Maroc ne ménage aucun effort dans l'organisation d'événements sportifs d'envergure, en l'occurrence la CAN-2025 et le Mondial-2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, notant que ces échéances seront de nature à renforcer les liens avec la presse sportive pour diffuser des informations objectives prônant les valeurs d'ouverture et de tolérance.



Le président de l'AMPS, Badreddine Idrissi, a, de son côté, souligné que ce congrès sera l'occasion de décortiquer les problématiques et les défis auxquels fait face la presse sportive, ajoutant que la pluralité et l'objectivité constituent l'essence même de ce métier "noble".



Jesús Álvarez Cervantes, président de l'Association espagnole des journalistes sportifs a, quant à lui, salué les progrès "très remarquables" du football marocain, ajoutant que le Mondial-2030 sera "exceptionnel".



Il a, dans ce sillage, mis en avant la convivialité et la générosité des trois pays hôtes de cette Coupe du monde, estimant que cette "collaboration" tripartite sera une "plus-value" pour le football mondial.



Même son de cloche chez le président de l'Association portugaise des journalistes sportifs, Manuel Queiroz, qui a salué les succès sportifs du Maroc aussi bien en termes de résultats que d'organisation d'événements d'envergure.



Il a, ainsi, soulevé que le Maroc, l'Espagne et le Portugal disposent de tous les ingrédients historiques, culturels, touristiques et infrastructurels pour organiser un Mondial qui va marquer l'histoire du football.



La cérémonie d'ouverture de ce 87ème congrès a été marquée par l'attribution des AIPS Sport Media Awards. Elle a également rendu un vibrant hommage à des figures marocaines qui ont marqué de leurs empreintes le journalisme sportif national: Najib Salmi, Mohamed Selhami, Mostafa Badri et feu Belaid Bouimid.