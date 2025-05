CAN-U20 : Le Onze national retrouve le Mondial

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa victoire face à son homologue de la Sierra Leone par 1 but à 0 après prolongations (temps réglementaire 0-0), lundi au stade 30 Juin au Caire en quart de finale, empochant ainsi son ticket de qualification pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue au Chili.



Le but de la victoire de la sélection marocaine a été marqué par Amara Keita contre son camp (115è). Lors du premier tour, le Maroc a terminé en tête du groupe B avec sept points, après ses victoires contre le Kenya (3-2) et la Tunisie (3-1) et un nul 0-0 face au Nigeria. De son côté, la Sierra Leone, qui signe sa toute première participation à la CAN U20, a terminé deuxième du groupe A. Véritable révélation du tournoi, la Sierra Leone est restée invaincue lors de ses trois premiers matchs : 0-0 contre la Zambie, puis deux victoires contre l’Egypte (4-1) et la Tanzanie (1-0). Elle s’est ensuite inclinée 4-1 face à l’Afrique du Sud.



Dès l’entame de la rencontre, l’équipe marocaine a tenté d’entrer rapidement dans le vif du sujet en multipliant les assauts sur la défense adverse sans parvenir à trouver la faille. Face au recours des Leone Stars à la défensive, les hommes de Mohamed Ouahbi ont opté pour les tirs de loin, à l’image de la frappe de Reda El Alaoui (33è) qui a failli trouver le chemin des filets, avant de frôler le montant du portier sierraléonais. Une tentative similaire de Houssam Essadak (41è) a été à deux doigts de se concrétiser sans la bonne intervention du gardien Mamadu Wurie Jalloh. En seconde période, les deux sélections, qui ont fait montre d’une grande rigueur tactique, ont créé quelques occasions de scorer mais qui sont restées infructueuses.



Les deux protagonistes ne sont pas parvenus à se départager au terme du temps réglementaire, marqué par deux possibles penalties en faveur des Marocains, annulés par la VAR et une expulsion dans les derniers souffles de la rencontre du milieu de terrain de la Sierra Leone, Samba Bah. Lors des prolongations, la sélection marocaine, boostée par sa supériorité numérique, a joué le tout pour le tout afin de plier les débats en sa faveur et d'éviter la fatidique séance des tirs au but. Ses efforts ont été récompensés à la 115è minute après un centre-tir de Ilias Boumassoudi, le défenseur Amara Keita qui tentait de sauver les siens, n'a pu que pousser le cuir au fond des filets.



Pour une place en finale, les Lionceaux de l’Atlas seront opposés à l’Egypte qui a éliminé le Ghana aux tirs au but (5-4, temps réglementaire et prolongations 2-2).



La demi-finale Maroc-Egypte aura lieu jeudi (19h00) au Caire. Quant à l'autre demie, elle opposera l'Afrique du Sud au Nigeria, le même jour (16h00) à Ismaïlia.

La prochaine Coupe du monde U20 se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.