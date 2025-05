Clôture de la 5e Semaine du film ivoirien au Maroc

La 5e édition de la Semaine du film ivoirien au Maroc s’est clôturée, jeudi soir au cinéma "La Renaissance" à Rabat, avec la projection du long-métrage "Opaah Noël", du réalisateur Franck Fokus.



La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc Ouattara Lamine, de la directrice générale de l’Office national du cinéma de ce pays (ONAC-CI) Diomande Lison Fall Johnson, du directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM) Abdelaziz El Bouzdaini, ainsi que de professionnels du 7e art ivoiriens et marocains.



Organisée par le CCM en partenariat avec l'ONAC-CI, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de l'accord de coproduction et d'échanges cinématographiques signé entre le Maroc et la Côte d’Ivoire le 28 novembre 2011 à Abidjan, visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine.



Dans une allocution de circonstance, M. El Bouzdaini a souligné que cette semaine a constitué un moment privilégié de dialogue interculturel, de partage artistique et de réflexion stratégique autour du cinéma ivoirien, dans un esprit de coopération "exemplaire" entre les deux pays, unis par des liens historiques.



"Nous réaffirmons notre engagement à ouvrir les portes de l’annexe de l’Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (ISMAC) à Dakhla aux étudiants ivoiriens", afin de leur offrir un accès effectif à des formations spécialisées dans les différents métiers liés au cinéma, a-t-il affirmé.



De son côté, Mme Fall Johnson a exprimé ses vifs remerciements aux organisateurs et au CCM, qui n’ont ménagé aucun effort pour que les travaux de cette semaine se déroulent dans les meilleures conditions.



Elle a plaidé pour la pérennisation de tous les efforts afin que les professionnels ivoiriens puissent bénéficier des mêmes opportunités que leurs homologues marocains, notant qu’il s’agit d’une coopération gagnant-gagnant, fondée sur un véritable échange.



De son côté, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Rabat a souligné, dans une déclaration à la presse, que le cinéma ne fait que prolonger la coopération exemplaire unissant son pays et le Maroc.



"Le cinéma, à l’instar du sport et d’autres secteurs, constitue aujourd’hui un puissant vecteur de rapprochement et de coopération entre les peuples", a précisé le diplomate ivoirien, affirmant que son pays compte s’inspirer du modèle marocain dans plusieurs domaines, notamment le tourisme et la culture.



Le public a été au rendez-vous lors de cette cérémonie de clôture avec la projection d'"Opaah Noël" du réalisateur Franck Fokus. Ce film de 94 minutes retrace l’histoire d'Opaah, un homme venu en ville remettre un cabri à son fils Tapêh pour les fêtes de Noël, avant de revenir à son village. Une fois arrivé à Abidjan, il se remémore les difficultés vécues avec ses femmes, décidées à lui rendre la vie dure.



Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur s'est félicité de l’organisation de plusieurs ateliers et rencontres réunissant les professionnels du 7ᵉ art et les étudiants en cinéma à l'occasion de cette Semaine du film ivoirien, estimant que ce genre de manifestations contribue à renforcer les liens culturels et professionnels entre les deux pays.



Il s’est également dit agréablement surpris par l’engouement du public marocain, qui a répondu massivement aux différentes projections proposées durant cette semaine (28 avril-1 mai).



Selon les organisateurs, ce rendez-vous culturel constitue une vitrine de la richesse et du dynamisme du cinéma ivoirien. Il illustre l’engagement constant du Maroc en faveur de la promotion des expressions culturelles africaines et du développement d’une coopération cinématographique Sud-Sud renouvelée.