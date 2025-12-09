Des gravures de Matisse et Portinari dérobées lors d’un braquage à Sao Paulo

Huit gravures du peintre français Henri Matisse et cinq du Brésilien Cândido Portinari ont été dérobées dimanche par deux hommes armés à la Bibliothèque Mário de Andrade, en plein centre de Sao Paulo, ont indiqué les autorités locales, évoquant un vol d’une portée culturelle majeure.



Selon la police civile, les assaillants ont neutralisé une agente de sécurité ainsi qu’un couple de visiteurs âgés avant de se diriger vers une vitrine en verre où étaient exposés documents et gravures. Ils ont placé les œuvres dans un sac en toile et ont immédiatement fui par l’entrée principale.

La mairie de Sao Paulo a confirmé le vol, précisant lundi que les suspects ont été repérés grâce au système municipal de vidéosurveillance Smart Sampa.



Les images, désormais entre les mains de la police, montrent la paire manipulant certaines œuvres à proximité d’une voiture stationnée dans une rue. L’un des hommes est vu déposant plusieurs cadres contre un mur avant de s’enfuir, puis revenant quelques instants plus tard pour les récupérer. Les deux suspects finissent par prendre la fuite vers une station de métro.



La police militaire a confirmé que le véhicule utilisé par les auteurs a été retrouvé et saisi pour être soumis à une expertise technique, tandis que la police civile poursuit les investigations pour tenter de les localiser.



Les gravures volées étaient présentées dans le cadre de l’exposition «Du livre au musée», organisée en partenariat avec le Musée d’art moderne de São Paulo (MAM). Inaugurée en octobre, elle réunissait des livres rares et des œuvres des années 40 et 50, et devait se clôturer dimanche, jour du vol.



Les autorités n’ont pas fourni de détails sur les pièces dérobées, mais la presse locale évoque des œuvres d’une valeur culturelle « inestimable ».



Selon le quotidien Folha de S. Paulo, certaines provenaient de l’album «Jazz» de Matisse, publié en 1947 en seulement 300 exemplaires. «Leur valeur artistique est immense, ce vol est très triste», a réagi le critique Tadeu Chiarelli, cité par le journal.



Matisse reste l’un des maîtres de l’art moderne : une soixantaine de ses dessins ont été vendus plus de 2,5 millions de dollars en octobre à New York, et son tableau Odalisque couchée aux magnolias détient le record pour une œuvre de l’artiste, adjugé 80,8 millions de dollars en 2018.



Les œuvres de Portinari dérobées seraient, selon la mairie, des illustrations réalisées en 1959 pour le livre Menino de Engenho. «Ce sont des pièces rares, difficiles à écouler sur le marché clandestin», estime M. Chiarelli.



Ce vol intervient alors que le Brésil a déjà connu des précédents sensibles : en 2007, un tableau de Portinari avait été dérobé au Musée d’art de Sao Paulo. Il s’inscrit également dans un contexte international marqué par le spectaculaire cambriolage au Louvre en octobre, où des bijoux de la couronne française avaient été emportés en quelques minutes.