Clap de fin de la Botola

La Botola Pro D1 de football arrive à son terme. Si le sort du titre a déjà été scellé avec la consécration du Wydad, ce n’est pas encore le cas pour la relégation et la troisième place qualificative à la Coupe de la Confédération.



A propos de la course pour la troisième place, l’on suivra avec grand intérêt, ce samedi à partir à 18 heures, le duel à distance entre l’AS FAR, 3ème avec 45 points, et le MAS, 4ème qui accuse une longueur de retard. Les deux clubs se produiront à domicile contre des adversaires bien peinards au classement : les Militaires seront à l’épreuve de l’OCK, un abonné du milieu du tableau, alors que les Fassis donneront la réplique au Raja, vice-champion du Maroc.



Dimanche, les regards seront braqués sur le stade Bachir à Mohammedia et le complexe OCP à Khouribga. Ainsi, le MCO, 14ème avec 30 points, jouera le SCCM, et le RCOZ, 15ème avec 29 points, affrontera le DHJ. Le Rapid Oued Zem ne tient pas donc son destin entre les mains du fait qu’il est sommé de gagner et d’espérer un faux pas du Mouloudia d’Oujda.

Se sont là les quatre oppositions à enjeu à mettre au compte de cette 30ème journée du championnat qui verra dimanche la programmation d’un troisième match qui opposera le HUSA à l’IRT.



La page de cette édition 2021-2022 de la Botola sera tournée lundi avec les rencontres OCS-JSS, CAYB (déjà relégué)-RSB et WAC-FUS. Ce dernier match sera l’occasion pour les Rouges de fêter avec leur public le titre de champion du Maroc qui s’ajoute à celui de la Ligue des champions d’Afrique.



