City qualifié, Guardiola veut "profiter du moment présent" et savourer

Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant le Sporting Lisbonne, au micro de BT Sports): "Je suis très satisfait parce que, sur les deux matches, on mérite de disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions. (...) C'est bon signe. Avant, on ne comptait pas, les gens s'en fichait de nous. Et petit à petit le club a grandi et cela fait maintenant de nombreuses années consécutives qu'on joue cette compétition.



On est à nouveau en quart, parmi les huit meilleurs équipes d'Europe. Je suis le type de personne qui apprend, avec le temps, à profiter du moment présent. Chaque fois qu'on se qualifie pour la C1, je savoure parce que je sais à quel point c'est difficile.



Quand on passe les poules, je suis heureux, parce que c'est difficile. A chaque fois qu'on élimine un adversaire, c'est difficile. Mais là, c'est le moment de féliciter tout le monde, se reconcentrer sur le championnat et on verra le tirage (pour les quarts) la semaine prochaine".