AMMC : Visa sur le prospectus relatif à l'émission par FEC d'un emprunt obligataire ordinaire de 2 MMDH

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mercredi, un prospectus relatif à l'émission par FEC (Fonds d'équipement communal) d'un emprunt obligataire ordinaire de 2 milliards de dirhams (MMDH).



D'une maturité de 15 ans et 45 jours, cet emprunt, dont la période de souscription s'étale du 10 au 12 décembre 2025 inclus, est composé de deux tranches non cotées, indique l'Autorité dans un communiqué.



Pour la tranche A, le taux d'intérêt facial, situé entre 2,8% et 2,9%, est révisable annuellement. Ce taux est fixé pour la 1ère année, en référence au taux moyen pondéré 6 mois (180 jours) publiés par Bank Al-Maghrib.



Concernant la tranche B, le taux d'intérêt (entre 2,76% et 2,81%) est également révisable annuellement. Pour la 1ère année, ce taux est fixé en référence au taux Bons du Trésor 52 semaines publié par Bank Al-Maghrib en date du 26 novembre 2025.



La prime de risque varie entre 55 et 65 points de base (pbs) pour la tranche A et entre 45 et 50 pbs pour la tranche B.