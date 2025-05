Ciment : les ventes augmentent de 4,5% au T1-2025

Les ventes de ciment, principal baromètre de l'activité du secteur de la construction, ont affiché une hausse de 4,5% au premier trimestre de 2025, contre une baisse de 0,4% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



Cette augmentation a été portée notamment par le renforcement des livraisons du segment du préfabriqué de 16,8% et de celui du béton prêt à l'emploi de 18,6%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture d'avril.



Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l'encours des crédits à l'immobilier s'est accru de 2,7% au terme des deux premiers mois de 2025, après une hausse de 0,7% un an auparavant.



Par catégorie, cette évolution recouvre une hausse de l'encours des crédits à l'habitat de 2,1% (après +1,6%) et de celui des crédits aux promoteurs immobiliers de 6,6%, après un retrait de 0,7% l’année précédente.