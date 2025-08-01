Ciment : Plus de 8,28 Mt de livraisons à fin juillet

Les livraisons de ciment se sont élevées à plus de 8,28 millions de tonnes (Mt) à fin juillet 2025, en hausse de 11,03% par rapport à la même période de 2024, selon le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.



Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 4,57 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 2,04 Mt, au PREFA (béton préfabriqué) avec 852.022 tonnes, à l'infrastructure (538.708 tonnes), au bâtiment (236.198 tonnes) et aux mortiers (37.478 tonnes), précise le ministère dans sa note mensuelle sur l’évolution des livraisons de ciment.



Pour le seul mois de juillet, les livraisons de ciment ont atteint 1,39 Mt, en hausse de 17,57% par rapport à juillet 2024, ajoute le ministère.



Ces statistiques découlent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024), fait savoir la même source.

