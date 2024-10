Charlie Kirk. Héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains

Les mensonges de Kirk finissent parfois directement dans la bouche de l'ex-président. En 2018, il a faussement affirmé que certains manifestants scandaient "Nous voulons Trump" lors des rassemblements de "gilets jaunes" en France. Une fantaisie reprise par le milliardaire

"Etes-vous prêts à renvoyer Donald Trump à la Maison Blanche!?" Cette question, Charlie Kirk la lance d'un ton exalté partout aux Etats-Unis à des foules de jeunes surexcités, en leur jetant des casquettes rouges "Make America Great Again".A 31 ans, ce polémiste américain d'extrême droite est un rouage important de la campagne du milliardaire républicain. Il dirige une organisation chargée de faire du porte-à-porte dans les Etats clés capables de faire basculer la présidentielle, et effectue actuellement une tournée des campus universitaires.De quoi mettre son influence - 3,8 millions d'abonnés sur Instagram et 2,3 millions sur YouTube - au service du tribun de 78 ans.Ce grand brun invite les étudiants à débattre avec lui, devant ses caméras et des centaines de partisans. L'occasion de dérouler sa rhétorique radicale face à des contradicteurs mal préparés, pour alimenter des boucles virales sur les réseaux.Au Nevada début octobre, il a ainsi tranquillement martelé sa volonté d'"éradiquer tous les avortements" car l'IVG "est l'Holocauste de notre époque", et affirmé que Kamala Harris a créé "l'équivalent d'Expedia pour les (migrants) clandestins". Ou encore que "la résistance face à la tyrannie peut avoir une dimension biblique"."Il apporte des idées différentes", considère à l'AFP Eric Hansen, 22 ans, venu l'écouter sur le campus de Reno. "Des idées auxquelles certains d'entre nous croient, mais qu'ils ont parfois peur d'exprimer ouvertement.""Charlie Kirk est un nationaliste chrétien charismatique, qui sert de porte-parole au trumpisme et aux idées extrémistes", résume Kyle Spencer, auteure d'un livre pour lequel elle a suivi pendant plusieurs années son mouvement de jeunesse, Turning Point USA.Co-fondée en 2012 par l'influenceur, alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis. Elle couve une armée de militants enthousiastes, dont certains ont été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui a débouché sur l'invasion du Capitole.Originaire de la banlieue de Chicago, Charlie Kirk a abandonné ses études pour se dévouer au militantisme.Il a rapidement été biberonné par de riches donateurs républicains, jusqu'à entrer dans le giron de la famille Trump. Pendant la campagne victorieuse de 2016, il sert d'assistant personnel au fils du milliardaire, Donald Trump Jr.Son éloquence lui a permis de devenir un commentateur régulier sur la chaîne conservatrice Fox News, puis de tenir un podcast quotidien très écouté aux Etats-Unis.En ligne, il alimente depuis des années la désinformation, sur l'élection de 2020 soi-disant "volée", ou le Covid-19.Ses mensonges finissent parfois directement dans la bouche de l'ex-président. En 2018, il a faussement affirmé que certains manifestants scandaient "Nous voulons Trump" lors des rassemblements de "gilets jaunes" en France. Une fantaisie reprise par le milliardaire.En septembre, il a été parmi les premiers à partager les fausses rumeurs selon lesquelles des Haïtiens mangeaient des chats et des chiens à Springfield, en Ohio. Quelques jours plus tard, Donald Trump colportait cette légende urbaine en plein débat présidentiel face à Kamala Harris.Interrogé par l'AFP sur ce sujet, ce provocateur balaie les critiques d'une réplique orwellienne. "Nous répandons la vérité", sourit-il.Outre Turning Point USA, le polémiste a fondé une entreprise de démarchage, Turning Point Action. Elle fait partie des principales organisations auxquelles Donald Trump a confié ses opérations de porte-à-porte en 2024.Le groupe a récolté plus de 100 millions de dollars et assure déployer des milliers de démarcheurs dans une poignée d'Etats clés, pour convaincre l'électorat conservateur de voter de manière anticipée.Un travail qui nécessite quelques contorsions, pour faire oublier les théories complotistes alimentées par de nombreux républicains sur le vote par correspondance."Il y a un certain scepticisme, mais je peux vous dire que beaucoup de gens commencent à croire que le vote anticipé est la meilleure façon de voter", assure Charlie Kirk.L'efficacité de Turning Point est questionnée au sein même de la sphère républicaine. En cas d'échec de Donald Trump en novembre, les donateurs continueront-ils d'être aussi amènes avec son créateur?"Quoi qu'il arrive, Charlie Kirk continuera à faire grandir son influence dans l'univers conservateur et survivra à un monde sans Trump", estime Mme Spencer. "Turning Point a acquis un pouvoir énorme au sein de la mouvance MAGA, il est là pour durer."