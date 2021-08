Chaoui n'est plus

La scène sportive nationale vient de perdre une perle du football qui a marqué les années 70, le légendaire gardien de but Ahmed Belkorchi, connu sous le pseudonyme "Chaoui", a-t-on appris auprès de sa famille.



Chaoui fut l'un des meilleurs joueurs ayant porté les couleurs du KACM et de la sélection nationale dans les années 1970, notamment lors des phases finales de la CAN 1972 au Cameroun et des éliminatoires de la Coupe du monde 1974 à Munich.



Il s’était également distingué durant les Olympiades de 1972 à Munich, jusqu’aux éliminatoires de la CAN de 1996.



Né en 1952 à Derb Dhabashi d’une famille marrakchie, Chaoui a rejoint le KACM à l’âge de treize ans, avant de porter le maillot de l’équipe nationale aux côtés des Becho, Perses, Khalifa, Zahrawi, Boudjemaa, Cala…



En ces douloureuses circonstances, «Libé-Sport» présente ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté.



Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.



Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.