Championnat du Maroc de VTT: Moussa Outaleb doublement consacré dans la catégorie U23

Le coureur cycliste Moussa Outaleb, sociétaire du Club Khouribga de cyclisme, a été sacré champion du Maroc du cross-country marathon (XCM) et du cross-country olympique, dans la catégorie des moins de 23 ans, comptant pour le championnat national de VTT 2022, disputé récemment à la forêt de Bouskoura (province de Nouaceur).



Outaleb a réédité l'exploit réalisé lors de l'édition 2021, disputée à Demnat les 26 et 27 mars dernier, indique la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).



Dans l'épreuve du cross-country olympique, qui s'est déroulée dimanche, Outaleb a devancé Chakir Baballah (Association Amal Souk Sebt) et Youssef Ismaili (Club VTT Agadir), précise la FRMC dans un communiqué, ajoutant que c'est le même trio qui s'est adjugé les trois premières places du podium, lors de l'épreuve du cross-country marathon disputée samedi.



Dans la catégorie Masters hommes, Ibrahim Mesbah (OC Khouribga) a également été doublement primé en remportant les deux épreuves des cross-country marathon et olympique.



Chez les Elites hommes, le titre est revenu à Mohamed Zarhoun (Club Agadir de VTT), deuxième du cross-country marathon samedi, derrière Abdellah Haida (Association Ajial Demnat), qui s'est contenté dimanche de la troisième position.



Les compétitions de la deuxième journée de ce championnat, organisé par la FRMC, sous l'égide de la Fédération internationale de la discipline (UCI), se sont déroulées dans un circuit fermé (5 km), avec la participation de plus de 125 coureurs et coureuses représentant 32 associations sportives de différentes régions du Royaume.