Championnat de badminton à Ifrane

La finale du Championnat national individuel de badminton 2023/2024 s'est tenue le week-end dernier à Ifrane avec la participation de sept clubs en provenance de Tanger, Kénitra, Oujda, El Hajeb, Oulmès et Ifrane.



Ainsi, la catégorie +19 Hommes a été remportée par Oussama Bouia, du club Badminton Ifrane, devant Ait Benslimane (Atlas Oulmès). Chez les dames, c’est Meryem Benjelloun (Badminton Ifrane) qui a triomphé devant Nada Sassi (KAC-Kénitra).



Pour la catégorie U19 hommes, c’est Said Oukassou (Atlas Oulmès) qui a terminé premier alors que la victoire chez les dames est revenue à Marwa Zakin (Atlas Oulmès).

Chez les U17, Reda Ljaja (KAC-Kénitra) a remporté la première place alors que chez les dames, Haddai (Atlas Oulmès) a occupé la première marche du podium. S’agissant de la catégorie U15 hommes, la victoire a été décrochée par Taha El Yabouri (Amal El Hajeb), alors que Harchaoui (Atlas Oulmès) s’est adjugé le titre chez les dames.



Ce championnat, organisé à l’issue de tournois régionaux, sera suivi par le Championnat du Maroc par équipes de badminton et de la Coupe du Trône à El Hajeb, a fait savoir le président de la Fédération Royale marocaine du badminton, Marouane Bichi.



Pour sa part, le directeur technique du Club d’Ifrane du badminton, Ahmed Hbiza, s’est félicité du niveau technique des joueurs nationaux, estimant qu’il est en progression continue grâce aux grands efforts déployés par la direction technique nationale à travers l’organisation de différents stages de formation aussi bien au profit des joueurs que de leurs entraîneurs.