Championnat d'Afrique de paracyclisme: Médaille d’or pour le Marocain Haitham El-Amraoui en poursuite individuelle 

Le coureur cycliste marocain Haitham El-Amraoui a remporté, mercredi soir, la médaille d'or en poursuite individuelle sur piste (catégorie G1), dans le cadre du Championnat d'Afrique de paracyclisme qui se tient du 26 au 29 juin au Caire.



Son compatriote Mohamed Bouchfar s’est emparé, à son tour, de la médaille de bronze dans la course poursuite individuelle comptant pour la catégorie G2.



Haitham El-Amraoui est le champion d’Afrique en titre de la course sur route (catégorie G1), un titre décroché lors de l’édition 2023 disputée à Accra, au Ghana, alors que Mohamed Bouchfar détient l’or du contre-la-montre (catégorie G2).



Au total, 55 coureurs cyclistes prennent part à cette manifestation sportive qu'abrite la capitale égyptienne, représentant six pays, à savoir l'Egypte, le Maroc, le Kenya, le Sénégal, l'Ile Maurice et le Nigeria.