Championnat d'Afrique de judo : Six médailles pour le Maroc

La sélection marocaine de judo a signé une participation remarquable au 46-ème championnat d’Afrique de judo seniors (hommes et dames), organisé les 25 et 26 avril à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en remportant six médailles, 3 en or, 1 en argent et 2 en bronze.



Le métal précieux a été glané par Hassan Doukkali (-73 kg), Soumia Iraoui (-52 kg) et Achraf Moutii (-90 kg), alors que l'argent a été remporté par Chaymaa Taibi (-63 kg).

Les deux médailles de bronze ont été décrochées par les judokas Abderhamane Boushita (-66 kg) et Ahmed Alaoui Charifi (-60 kg).



L'équipe nationale senior a ainsi terminé la compétition à la deuxième place du classement général, tandis que la sélection égyptienne, qui a remporté neuf médailles (4 or, 1 argent, 4 bronze) a occupé la première place. L'équipe tunisienne a terminé à la troisième position du classement, avec 10 médailles dont 2 en or.



Selon les organisateurs, 190 judokas représentant 24 pays africains ont participé à cette édition du championnat d’Afrique de judo seniors.