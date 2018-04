Championnat D1 : Duel à distance entre l’IRT et le HUSA

La 24e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine avec deux rencontres tronquées, celles devant opposer le MAT à la RSB et le RCOZ au Raja de Casablanca. Les autres matchs auront lieu samedi et dimanche et capteront certainement l’attention du public, surtout en tête du classement où le leader et le dauphin évoluent loin de leurs bases respectives.

Samedi à 16h00, c’est le CAK qui ouvrira le bal en recevant l’IRT au stade municipal de Khénifra. Un match difficile pour les locaux qui voient leurs chances de se maintenir en D1 diminuer, face à l’Ittihad de Tanger, premier au classement, qui tentera de profiter de cette occasion pour conserver sa position de leader.

A 18h00, l’OCS reçoit le Hassania d’Agadir dans le match choc de cette journée. Cinquièmes avec 35 points, les Safiots sont bien partis pour faire une bonne saison et peut-être occuper une place qualificative à une compétition africaine. Une mission difficile mais pas impossible face au Hassania qui, en cas de défaite, laisserait le champ libre à ses concurrents pour le dépasser.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le FUS accueille le KACM au stade Moulay El Hassan à partir de 16h. Les hommes de Regragui, victorieux lors de leur dernier match face au RCA à Casablanca, n’auront d’yeux que pour une nouvelle victoire qui leur permettrait d’améliorer leur classement. De l’autre côté, la situation devient de plus en plus difficile pour le KACM qui peine à retrouver ses marques. Tenus en échec à domicile par le CAK, les coéquipiers de Jamal Braro tenteront de l’emporter en vue de s’éloigner de la zone des turbulences.

A 16h également, le CRA reçoit l’AS FAR au stade Saniet Rmel à Tétouan. Si les poulains de Khairi se positionnent au milieu du tableau, c’est le CRA qui subira la pression du match car, en cas de défaite, il sera directement menacé de relégation.

A 18h00, le DHJ reçoit la lanterne rouge, le RAC, au stade El Abdi à El Jadida. Une rencontre plutôt facile pour les Doukkalis qui, troisièmes au classement général, visent une participation en Ligue des champions. Seule une grande surprise pourrait déjouer les pronostics.

A 20h00, le WAC accueillera l’OCK au Complexe Mohammed V à Casablanca. Une belle affiche entre des Casablancais qui n’ont pas encore baissé les bras dans leur course au titre et des Khouribguis qui, ayant plus ou moins assuré leur maintien, se déplaceront à Casa pour faire bonne impression.



Programme avec arbitres



Samedi

16h00 : CAK-IRT au terrain municipal à Khénifra (Hicham Tiyazi)

18h00 : OCS-HUSA au terrain El Massira à Safi (Noureddine Jaafari)

Dimanche

16h00 : FUS-KACM au terrain Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat (Mustapha Kechaf)

16h00 : CRA-FAR au terrain Saniet Rmel à Tétouan (Mohamed Ballout)

18h00 : DHJ-RAC au terrain El Abdi à El Jadida (Abderrahim Yaagoubi)

20h00 : WAC-OCK au complexe sportif Mohammed V à Casablanca (Taoufik Gourar)