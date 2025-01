Chakib Zaari nommé Président régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique au sein de Baker Tilly

Baker Tilly Maroc a annoncé que Chakib Zaari, fondateur de Baker Tilly au Maroc, a été nommé Président régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) par le Conseil de Bakertilly International.



Cette nomination prend effet immédiatement, et M. Zaari rejoindra également le Conseil International de Baker Tilly dans le monde, indique un communiqué de Baker Tilly Maroc.



Dans son nouveau rôle, M. Zaari travaillera en étroite collaboration avec Gagik Gyulbudaghyan, Directeur régional pour Bakertilly MEA, afin de stimuler la croissance des affaires internationales et de développer les services et capacités du réseau dans toute la région, rapporte la MAP.



Depuis la création de Baker Tilly au Maroc, M. Zaari a joué un rôle clé dans la croissance rapide et l'intégration de la société dans le réseau Baker Tilly. Sous sa direction, l'entreprise a élargi son champ d'action, combinant un éventail diversifié de pratiques, incluant la banque d'investissement, la responsabilité sociétale des entreprises et la transformation numérique.



Diplômé de l'ESC Rouen, expert-comptable d'État français et titulaire d'un MBA de l'Université d'Ottawa, M. Zaari est reconnu pour son engagement à offrir des services rigoureux et de haute qualité, ainsi que pour son rôle dans le renforcement des partenariats solides avec les cabinets membres dans le marché MEA.



Citée dans le communiqué, Francesca Lagerberg, Présidente de Baker Tilly International, a déclaré : "Je suis ravie d’annoncer que Chakib Zaari, fondateur de Baker Tilly au Maroc, a été nommé Président régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Chakib jouera un rôle clé pour diriger la croissance des affaires internationales dans la région et pour renforcer le réseau à travers ses services et ses capacités".



M. Zaari, quant à lui, a exprimé sa fierté et son enthousiasme pour cette nouvelle fonction : "C'est un honneur de prendre ce rôle de Président régional à un moment aussi important pour notre région et pour le réseau Baker Tilly. Je suis ravi à l'idée de collaborer avec mes collègues à l'échelle mondiale, afin de favoriser la croissance de nos clients et de soutenir le développement de nos équipes dans la région".