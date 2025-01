Chafik El Kettani réélu trésorier général de l’UAJ

Le président de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, Chafik El Kettani a été réélu trésorier général de l’Union africaine de judo (UAJ) lors de l’Assemblée générale élective tenue mardi à Casablanca.



Lors de ce conclave, le Malgache Siteny Randrianasolo-Niaiko a été reconduit à son poste de président de cette instance, à l’unanimité et par acclamation, pour un nouveau mandat de quatre ans, après celui entamé en 2021.



Le nouveau bureau exécutif de l’UAJ se compose de la Botswanaise Pridgeon Estony, secrétaire générale, du Kényan Maluki Shadrack, directeur général et de Chafik El Kettani, trésorier général.



L’Assemblée générale élective de l’UAJ, qui a vu la participation de 32 fédérations nationales, a été tenue à l’occasion de l’Open international africain de judo, organisé du 16 au 19 janvier à Casablanca sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.