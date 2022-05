Casablanca abritera la 8ème Conférence internationale de métrologie qui se tiendra du 16 au 19 mai 2022, selon un communiqué de presse du Comité d’organisation de cet événement scientifique international.



«Du 16 au 19 mai 2022, le Royaume du Maroc sera ainsi considéré comme le «Phare» de la métrologie en Afrique. Durant cette période coïncidant avec la Journée mondiale de métrologie (20 mai), une multitude d’activités concernant la qualité et la métrologie seront proposées», souligne-t-on dans ce communiqué de presse qui précise que le Comité africain de métrologie (CAFMET), qui organise cet événement, encourage les industriels et les institutionnels, ainsi que le personnel d’établissements d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche et de développement, à participer à ce rendez-vous international.



Plusieurs conférences et ateliers techniques seront organisés lors de cette conférence pour débattre plusieurs thématiques ayant trait à la métrologie.



«La métrologie est la science de la mesure qui concerne tous les secteurs d’activité : la santé, l’agroalimentaire, l’environnement, l’énergie, la pharmacie, l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique… bref, tout ce qui touche la qualité, la conformité des produits que nous consommons ou que nous utilisons, la qualité de l’eau, de l’air, …, la santé animale et humaine, …, la qualité des résultats émis par un laboratoire d’analyses, un laboratoire de biologie médicale», souligne le Comité d’organisation. Et de préciser : «L’évaluation de la conformité des résultats d’étalonnages, d’essais et d’analyses passe nécessairement par la métrologie. Il convient d’avoir une infrastructure de qualité reconnue pour s’en assurer. Au Royaume du Maroc, c’est le SEMAC, l’unique organisme d’accréditation, qui se charge d’évaluer les entreprises et les laboratoires dans de multiples domaines».



En effet, le SEMAC sollicite «des experts en qualité et en métrologie, parfois difficiles à identifier. Les compétences pratiques en métrologie ne sont pas si simples à développer. Cette culture «métrologique» et à la fois «de qualité» a besoin d’être diffusée à tous les niveaux, étatique et industriel».



Selon le président du CAFMET, Abderrafi Charki, professeur en métrologie de l’Université d’Angers (France), «les pays africains ont besoin de renforcer leurs compétences pratiques en métrologie et leurs infrastructures qualité».



En parallèle à cette conférence, une exposition internationale sur la mesure, la qualité et l’instrumentation (FORUMESURE 2022), se tiendra du 17 au 18 mai 2022. Ces deux jours d’exposition permettront aux visiteurs de rencontrer des professionnels, de découvrir des équipements/services novateurs et d’envisager de nouvelles collaborations. Les visiteurs de FORUMESURE 2022 pourront également assister à des conférences techniques.



Il convient de rappeler que le CAFMET, association à but non lucratif, basée à Angers, indépendante, œuvre sur le continent africain depuis 2005. Ses objectifs consistent à diffuser cette culture métrologique nécessaire au développement économique et industriel d’un pays ainsi qu’au développement durable.



