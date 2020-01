Casablanca à l’heure du championnat du Maroc de lutte des cadets

La salle omnisports de la Maison des jeunes de Bouchentouf Derb Sultan Fida à Casablanca abritera ce week-end le championnat du Maroc des cadets de lutte gréco-romaine, lutte libre et lutte féminine.

Une étape qui permettra au directeur technique national Mustapha Lemfered de superviser les lutteurs en mesure de représenter le Maroc lors du prochain championnat d'Afrique qui aura lieu en parallèle avec celui des seniors à Alger du 4 au 9 février prochain.

Dans la lutte gréco-romaine et la lutte libre, les compétiteurs auront à concourir dans les catégories des 45, 48, 51, 55, 60, 71, 80, 92 et 110 kg. Dans le tableau féminin, les catégories de poids au programme sont comme suit : 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 et 73 kg.

Tous les clubs affiliés à la FRML aligneront leurs meilleurs lutteurs en vue de remporter la première place synonyme d'une présence au championnat d'Afrique des cadets.

Par ailleurs, la salle Almkhalif d’Aïn Sebaâ à Kénitra a abrité dernièrement les péripéties du championnat du Maroc juniors de lutte. Cette manifestation a été d'un bon niveau technique et a connu des duels intéressants.

Selon le DTN, les deux premiers de chaque catégorie ont été sélectionnés en équipe nationale. De ce fait, l’enjeu a été de taille et la compétition a constitué une occasion pour les lutteurs de se préparer aux prochaines échéances.

Dans la lutte gréco-romaine, l'ASFAR a occupé la première place, talonnée de près par Abtal Almadina Kadima de Casablanca tandis que la troisième position est revenue à Ahd Aljadid.

Dans la lutte libre, c’est le Rachad Bernoussi qui a occupé la première marche du podium, suivi de l'ASFAR et du Rachad Aljadidi, respectivement deuxième et troisième.

Comme à l'accoutumée, cette manifestation s'est clôturée par une cérémonie de remise des médailles et diplômes aux vainqueurs en présence de plusieurs personnalités du monde du sport.