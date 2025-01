Casablanca : L’importance stratégique de l’ESS et de la RSE dans le développement durable et inclusif en débat

L’importance stratégique de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans la construction d’un développement durable et inclusif au Maroc, a été au centre des discussions, récemment à Casablanca, lors d’une table ronde organisée par l’Association pour le Développement de la Responsabilité Sociétale des Organisations au Maroc (RSO au Maroc).



Placée sous l’égide du ministère de la transition énergétique et du développement durable et du ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, cette rencontre tenue sous le thème "Responsabilité Sociétale des Entreprises et Économie Sociale et Solidaire : Quelles synergies pour un avenir durable", a pu rassembler des experts, des décideurs des secteurs public et privé ainsi que des représentants du monde académique, indique un communiqué de RSO au Maroc.



Cette table ronde a mis en évidence le potentiel considérable de l’ESS pour répondre aux défis sociaux et économiques du Maroc, notamment en matière d’intégration des populations vulnérables, de création d’emplois et de développement territorial, souligne le communiqué, notant que l’intégration de ces principes dans les stratégies RSE des entreprises représente une opportunité unique pour conjuguer performance économique et impact sociétal.



Ainsi, les participants ont souligné que l’ESS, profondément enracinée dans les valeurs de solidarité et de coopération, constitue un levier essentiel pour renforcer la cohésion sociale et dynamiser les régions les plus défavorisées.



Associée à la RSE, l’ESS offre des perspectives nouvelles pour transformer les modèles économiques traditionnels en des solutions innovantes et durables, ont relevé les participants, confirmant que l’alliance entre ESS et RSE peut être un moteur puissant pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux au Maroc.



Et de relever qu’en conjuguant les forces des entreprises et des acteurs de l’ESS, il est possible de construire des modèles innovants et adaptés aux besoins des territoires, tout en répondant aux attentes des communautés locales.



Les discussions ont abouti à des recommandations concrètes pour encourager une collaboration renforcée entre les entreprises et les acteurs de l’ESS au Maroc. Il s’agit de créer des partenariats ESS-RSE structurés et durables, renforcer les capacités des acteurs de l’ESS, favoriser un cadre politique et réglementaire adapté, mobiliser des ressources financières pour l’ESS et évaluer l’impact des initiatives ESS-RSE.



À l’issue du séminaire, plusieurs entreprises, associations et décideurs ont exprimé leur volonté de s’engager dans des initiatives ESS-RSE. Un consensus s’est également dégagé autour de la nécessité de créer un réseau national de collaboration pour renforcer la coordination et accompagner la mise en œuvre des recommandations formulées.



L’Association pour le Développement de la Responsabilité Sociétale des Organisations au Maroc "RSO au Maroc" a été créée en 2013 par un groupe de chefs d’entreprise, de cadres supérieurs, d’enseignants et universitaires, qui ont pour ambition de développer et de promouvoir les valeurs de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, des Organisations et des Personnes pour un développement durable, économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable.