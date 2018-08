Caravane nationale pour la sensibilisation à l'environnement dans les colonies de vacances

Le secrétariat d’État chargé du développement durable organise, au cours des mois de juillet et d'août, la 4ème édition de la Caravane nationale de l'environnement et du développement durable dans les différentes colonies de vacances pour la saison 2018.

Cette action initiée dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Souss-Massa, fait partie des initiatives visant la promotion de la culture du développement durable, un des enjeux majeurs de la stratégie nationale pour le développement durable, indique un communiqué du secrétariat d’Etat chargé du développement durable.

La caravane, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au profit des jeunes générations, vise à inciter les citoyens à prendre conscience des questions de l'environnement et du développement durable afin d'améliorer la gestion des ressources naturelles et de promouvoir le respect et la préservation de la biodiversité.

Dans le souci de dynamiser le chantier de la sensibilisation aux questions de l'environnement, le secrétariat d’État a mis en place une nouvelle génération d'unités mobiles, "Caravane verte", dotées d'équipements audio-vidéo et de panneaux solaires comme source d'électricité pour permettre aux enfants de visionner des documentaires éducatifs et de prendre connaissance de contenus sur la production d’énergies propres.

Le département a, en outre, veillé à l'encadrement d'une série d'activités pédagogiques et environnementales destinées aux enfants et jeunes estivants, sans oublier la distribution de dépliants, la tenue d'ateliers de sensibilisation et des présentations relatives à divers programmes nationaux en rapport avec la gestion et la valorisation de déchets, l'assainissement liquide et la biodiversité.