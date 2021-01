Cameroun et Mali au dernier carré du CHAN

Martin Ndtoungou Mpile

Entraîneur du Cameroun



J'aimerais dire merci à Florent parce que ça a été une belle rencontre. Il a fallu qu’on trouve des possibilités pour contrer cette équipe de la RDC qui a des joueurs expérimentés, mais je pense qu’avec beaucoup d'insistance, on a réussi à les empêcher d’arriver à nos buts. Mais en somme, je pense que ça a été un très grand match et je félicite l’équipe de la RDC.



Florent Ibenge

Entraineur de la RD Congo

Félicitations au Cameroun. Deux erreurs individuelles nous ont pénalisés. Ils ont été très réalistes et c’est ça qui a fait la différence. Si vous regardez bien la 2e mi-temps, je crois qu’on a été plutôt dominateur. On n'a pas baissé les bras, on a joué jusqu'au bout. Sur ce côté, on était plutôt à égalité. Il y a plutôt ces deux coups du sort qui ont beaucoup pesé dans la balance. Ngatsono Barthélémy, sélectionneur du Congo "J'aimerais féliciter le Mali pour sa qualification. Les Maliens étaient percutants durant le match alors que nous avons joué les contres en créant quelques occasions. Arrivés aux tirs au but, c'est la chance qui a penché en faveur des Aigles. Je pense que le niveau de ce CHAN est très élevé avec des équipes qui présentent un beau football".



Nouhoum Diané

Sélectionneur du Mali

"Je suis très content pour cette victoire face à une équipe très bien organisée. Nous avons fait le maximum pour passer en demi-finale en puisant dans nos forces jusqu'à arriver aux tirs au but. Maintenant, le plus important pour nous est de bien récupérer et attendre notre prochain adversaire. Je pense que le niveau de la compétition est élevé avec des équipes qui sortent du lot. Tactiquement, les formations ont évolué et ce n'est que bénéfique pour le continent africain".



Source : cafonline.com