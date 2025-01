"Call of Duty: Black Ops 6", jeu vidéo le plus vendu en 2024 aux Etats-Unis

Le dernier opus de la saga Call of Duty, sous-titré "Black Ops 6", a été le jeu vidéo le plus vendu aux Etats-Unis en 2024, selon les chiffres du cabinet Circana publiés jeudi.



Au global, le marché américain du jeu vidéo a reculé de 1,1% par rapport à 2023, pour s'établir à 58,7 milliards de dollars.



"Call of Duty: Black Ops 6", de l'éditeur américain Activision Blizzard, propriété de Microsoft, est un jeu de tir situé dans une réalité alternative post-guerre froide. Il succède à "Hogwarts Legacy", jeu d'aventure dans l'univers de Harry Potter, à la première place en 2023.



Les chiffres de Circana ne comptabilisent pas les joueurs qui ont obtenu le jeu via le Xbox Game Pass, c'est-à-dire l'offre d'abonnement de Microsoft qui donne accès à un catalogue de titres et permettait pour la première fois d'essayer le dernier "Call of Duty" dès sa sortie cette année.



Il est suivi par "EA Sports College Football 25", une simulation de football américain universitaire, qui devient également le jeu de sport le plus vendu de tous les temps aux Etats-Unis.



Si les ventes de jeux et de contenus en ligne sont en hausse de 2%, à plus de 50 milliards de dollars, les ventes de consoles ont chuté de 25% l'an dernier, malgré l'arrivée de la PlayStation 5 Pro, version améliorée de la machine de Sony. La PS5 reste la console la plus vendue aux Etats-Unis en 2024, suivie par la Switch de Nintendo.

Le constructeur japonais a annoncé la semaine dernière qu'une Switch 2 verrait le jour en 2025.



A eux seuls, les jeux mobiles ont pesé pour près de 25,5 milliards de dollars l'an dernier sur le marché américain, en hausse de 9% sur un an, selon le rapport "State of Mobile 2025" publié par l'agence d'analyse Sensor Tower.