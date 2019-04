Calcio : La Juve à un point du titre

Cela aurait pu être ce dimanche, mais il faudra attendre au moins jusqu'à la semaine prochaine: il manque encore un point à la Juventus Turin pour être de nouveau sacrée championne d'Italie, après le match nul 1-1 de Naples dimanche contre le Genoa lors de la 31e journée.

Il reste sept matches à disputer et la Juventus compte 20 points d'avance sur Naples et a l'avantage sur l'équipe de Carlo Ancelotti dans les confrontations directes.

Samedi prochain à Ferrare, Cristiano Ronaldo et les siens n'auront donc besoin que d'un seul point face à la Spal pour décrocher un 35e scudetto, le huitième d'affilée et le premier pour le quintuple Ballon d'Or.

Après leur succès de samedi face à l'AC Milan, les Turinois savaient qu'une défaite de Naples à domicile face au Genoa leur aurait offert directement le titre, sans les obliger à y repenser à nouveau entre les deux manches de leur quart de finale de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam.

Naples n'a pas brillé mais en a fait juste assez pour ne pas faire ce cadeau à son grand rival. Les hommes d'Ancelotti ont pourtant ouvert la marque par Mertens (35e), à un moment où ils jouaient déjà à 11 contre 10 après l'expulsion de Sturaro.

Mais malgré ce handicap, les Génois sont revenus au score juste avant la pause, par Lazovic (43e). Ils ont ensuite été sauvés par Radu, leur très bon gardien, auteur de plusieurs arrêts de classe.

Avec ce match nul, Naples conserve ses sept points d'avance sur l'Inter Milan (3e), une marge qui lui permet de se concentrer désormais sur l'Europa League et le choc prévu face à Arsenal.

Comme Naples, l'Inter, l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome, tous candidats à la Ligue des champions, ont par ailleurs dû se contenter d'un seul point lors de cette 31e journée. Le duel entre l'Inter et l'Atalanta était particulièrement attendu, les Bergamasques arrivant lancés après deux belles victoires contre Parme (3-1) et Bologne (4-1).

Mais l'absence de leur avant-centre colombien Zapata, suspendu, n'est pas passée inaperçue et l'Inter, à qui le match nul convenait sans doute mieux, a globalement contrôlé les débats lors d'un match au final décevant (0-0).

Les joueurs de Luciano Spalletti restent donc troisièmes, à six points de Naples (2e), mais reprennent par ailleurs cinq longueurs de marge sur leurs voisins de l'AC Milan (4e), battus samedi par la Juventus (2-1).

Alors que cette 4e place, qui envoie directement en Ligue des champions, est particulièrement convoitée, l'Atalanta reste pour sa part 5e, à égalité de points avec le Milan.

La course est incroyablement serrée, puisque juste derrière, à un point seulement, on retrouve l'AS Rome (6e), principale bénéficiaire du week-end. Les Romains se sont en effet imposés 1-0 en déplacement samedi face à la Sampdoria Gênes et ont repris du terrain à tous leurs rivaux.

Car un autre d'entre eux, la Lazio Rome, a été tenu en échec à domicile par Sassuolo (2-2). L'équipe de Simone Inzaghi, déjà battue par la Spal en milieu de semaine, est même passée près de la catastrophe, puisque Lulic n'a égalisé qu'à la 6e minute du temps additionnel. La Lazio est 7e, mais elle compte un match en retard à disputer le 17 avril face à l'Udinese. Et elle n'a que deux points de retard sur la Roma et trois sur Milan, l'Atalanta et la zone C1. Le Torino, 8e à trois points du Milan, peut également y croire.