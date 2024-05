CRI-TTA: 92% des entreprises interrogées sont satisfaites de leur implantation dans la région (étude)

Le Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) vient d'annoncer les résultats de la première étude de perception par les investisseurs du climat des affaires régional et de la relation avec le CRI.



Selon cette étude, dont les résultats ont été présentés vendredi lors du Conseil d'administration du CRI, 92% des entreprises interrogées se déclarent satisfaites de leur implantation dans la région TTA, indique un communiqué du CRI, précisant que les motivations principales incluent la qualité de vie, la situation géographique stratégique, la maturité de l'écosystème régional d’investissement autour du CRI, les infrastructures et structures d'accueil de nouvelle génération, la disponibilité des compétences et le coût compétitif des facteurs de production.



L'enquête révèle également que 82% des investisseurs interrogés jugent la situation actuelle de leurs entreprises satisfaisante, avec des perspectives optimistes de croissance à tous les niveaux.



Les résultats de l'étude font ressortir que la totalité des entreprises et des parties prenantes interrogées entretiennent une relation étroite avec le CRI-TTA et ont exprimé une satisfaction totale à l'égard de cette relation, soulignant la facilité de prise de contact avec les équipes du CRI et saluant les efforts déployés pour promouvoir la région.



De plus, elles se sont dites satisfaites des services rendus par le CRI-TTA pour l'accomplissement des différentes formalités administratives liées à l'investissement, et considèrent le CRI comme un pivot du développement économique local, assurant diverses missions, telles que la promotion et l’impulsion économique du territoire, l'accompagnement des investisseurs et la conciliation entre les parties prenantes, ajoute la même source.



En matière de développement durable, environ un tiers des entreprises interrogées recourent aux énergies renouvelables et au recyclage des déchets, note l'étude, relevant que 90% de ces entreprises appliquent rigoureusement la réglementation en matière de droit du travail et de normes de sécurité des employés.



Cette enquête, menée par un cabinet indépendant spécialisé dans le domaine et financée par la Société financière internationale (IFC), s'inscrit en parfait alignement avec les orientations stratégiques du CRI-TTA, visant à placer la satisfaction de ses usagers au cœur de ses préoccupations et de ses priorités.



L'étude a porté sur un échantillon représentatif de 135 acteurs économiques au niveau régional. Elle s'est concentrée sur trois axes principaux, à savoir la perception des investisseurs du climat des affaires régional, la qualité de la relation et niveau de satisfaction par rapport aux services rendus par le CRI-TTA, et la perception des autres parties prenantes publiques et privées du climat des affaires régional.



Les conclusions de cette étude offrent des informations précieuses sur le contexte des affaires à l'échelle régionale, en mettant en avant les atouts de la région, ainsi que les domaines à améliorer pour stimuler davantage le climat des affaires.



La même source relève que ces résultats et remontées positives viennent couronner les efforts de promotion, de sourcing et d’accompagnement intégré et d’intelligence collective menés par les différents acteurs de l'écosystème de l’investissement et leur implication autour du CRI, sous la supervision de la Wilaya de la région, depuis les phases de promotion, d’orientation, d’instruction des dossiers, leurs autorisations et leur suivi post autorisation, notamment les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités territoriales, les chambres et les associations professionnelles et le secteur privé.



Cette démarche vise à offrir un parcours optimal aux investisseurs, tout en cherchant à améliorer continuellement les services proposés, précise le communiqué.