CFG Bank clôture avec succès son émission obligataire subordonnée de 500 MDH

CFG Bank a annoncé, mardi, avoir clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 500 millions de dirhams (MDH), lancé le 23 mai 2025.



Cette opération a été intégralement souscrite sur la tranche "A" (à taux fixe - non cotée), avec un taux retenu de 3,42% et une prime de risque de 70 points de base (pbs), indique CFG Bank dans un communiqué.



L'émission obligataire était structurée en quatre tranches (A, B, C et D) d'un plafond maximum de 500 MDH chacune, composées de 5.000 obligations subordonnées d'une valeur nominale de 100.000 dirhams.



La totalité de l'émission a été souscrite par des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).