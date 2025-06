Eqdom nomme Amine Lahrichi au poste de Directeur Général

Le Conseil d’Administration d’Eqdom s’est réuni lundi et a procédé à la nomination d'Amine Lahrichi en qualité de Directeur Général, à compter du 1er juillet 2025.



M.Lahrichi succède à Aziz Dalaoui, appelé à de nouvelles responsabilités au sein de Saham Bank, que le Conseil a tenu à remercier pour son engagement et les progrès significatifs accomplis sous sa direction, indique Eqdom dans un communiqué.



Le Conseil a confié à M. Lahrichi la mission d’élaborer, au cours du prochain trimestre, une nouvelle feuille de route stratégique pour Eqdom, fait savoir la même source, notant que son expérience approfondie, alliant vision stratégique et expertise opérationnelle, constitue un atout majeur pour accompagner l’entreprise dans cette nouvelle phase de développement.



Diplômé de l’ESCP Business School, M. Lahrichi a débuté sa carrière au sein du Boston Consulting Group en tant que consultant en stratégie. Il rejoint ensuite Saham Assurance en 2015, où il occupe plusieurs fonctions de direction, notamment dans les pôles Assurance Vie, Bancassurance et Programmes Stratégiques.



Il y pilote notamment d’importants chantiers de transformation, incluant la refonte des modèles de distribution et la structuration de partenariats bancaires.



En 2018, il prend la tête du pôle Éducation du groupe Saham et dirige l’International Education Group (IEG), qu’il transforme en un réseau scolaire d’excellence, présent au Maroc, en Europe et en Afrique de l’Est.



En 2022, il est nommé Directeur des Opérations de Saham, supervisant le portefeuille d’investissements du Groupe – parmi lesquels Saham Immobilier, Medjool Star et La Marocaine Vie – et conduisant plusieurs transactions stratégiques de premier plan.



Cette nomination intervient à un moment clé pour Eqdom, qui ambitionne de consolider son positionnement sur le marché du crédit à la consommation et d’accélérer sa dynamique de croissance, en cohérence avec les orientations stratégiques portées par son nouvel actionnaire, Saham Bank.