CAN seniors dames de handball : Défaite du Sept national face à laTunisie

L'équipe nationale féminine de handball s'est inclinée face à la Tunisie (25-35), lors de son premier match pour le compte de la 25ème Coupe d'Afrique des nations seniors dames de handball, disputé mercredi à Diamniadio, à 30 km de la capitale sénégalaise.



La première mi-temps de la rencontre s'est terminée sur une défaite de l'équipe nationale 14-18. Les Tunisiennes ont réussi ensuite à creuser l'écart au cours de la seconde mi-temps, terminant le match par une victoire (25-35).

Les Marocaines évoluent dans le groupe B de cette 25è édition aux côtés de la Tunisie, de la République de Guinée, de l'Égypte et du Congo.



Lors du 2ème match de cette compétition, les Lionnes de l'Atlas, dirigées par le Français Kévin Decaux, affronteront aujourd’hui (14H) la Guinée, avant de rencontrer dimanche (12H) l’Egypte et lundi 14 novembre (16H) le Congo.



Triple championne d’Afrique en titre, l’équipe d’Angola défendra sa couronne dans le groupe A où elle retrouvera la RD Congo, le Cap-Vert et l’Algérie.



Les quatre demi-finalistes de cette CAN, qui se déroule du 09 au 19 novembre, vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du monde de cette discipline, prévue au Danemark, en Norvège et en Suède.