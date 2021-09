CAN de volley-ball : Victoire d’ entrée du Six national

La sélection nationale de volley-ball s'est imposée sans difficulté devant la Tanzanie par 3 sets à 0, mercredi soir, pour le compte de la première journée du groupe D du Championnat d’Afrique des nations (CAN), organisé du 7 au 16 septembre à Kigali, au Rwanda.

Les Lions de l’Atlas, coachés par le Franco-Serbe Nicolas Matijasevic, ont bien entamé le match en concrétisant les balles de service et dominant sans difficulté les deux premiers sets (25-14, 25-14). Mais au 3e set, les coéquipiers de Mohamed Hechdadi ont dû fournir un peu plus d’efforts pour battre une formation tanzanienne devenue plus organisée (25-22).

La sélection nationale, qui vise une place pour le Mondial 2020 en Russie, participe à cette échéance continentale avec une jeune équipe composée de joueurs du championnat national mais aussi de joueurs expérimentés évoluant dans des championnats européens et des pays du Moyen-Orient. Le Maroc occupe actuellement la tête de la poule D qui comprend également les sélections d’Egypte et du Kenya.

Pour leur second match, les Lions de l’Atlas affronteront le Kenya.

Pour sa part, la Tunisie, double tenante du titre (2017 et 2019), a enregistré sa deuxième victoire en dominant l’Ethiopie par 3 sets à 0 (25-15, 25-2, 25-18). Avec deux victoires en autant de matchs, les Aigles de Carthage s’emparent de la tête de leur groupe et compostent leur billet pour les quarts de finale.



Dans le même groupe, la formation du Nigeria s’est imposée sans peine aucune face au Soudan du Sud (25-20, 25-21, 25-19). L’équipe sud-soudanaise s’est inclinée pour la deuxième fois après sa première défaite par 2 sets à 3 mardi contre l’Ethiopie.

Dans le groupe C, la République Démocratique du Congo a obtenu une victoire de prestige face au Niger. Battue mardi par 3 sets à 1 par le Cameroun, vice-champion en titre, la République Démocratique du Congo s’est relancée dans sa poule ce mercredi.

Le coup d’envoi de la 23e édition du Championnat d’Afrique de volley-ball a été donné, mardi à Kigali. Les deux premières équipes du tournoi se qualifieront directement à la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2022 en Russie.