Dimanche 16 Novembre 2025

CAN Maroc-2025 : Lancement d'une caravane nationale à travers le Royaume
Le Comité d’organisation local de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football « Maroc 2025 » a lancé une caravane nationale qui parcourt les différentes régions du Royaume, dans le but d'impliquer les Marocains dans la grande fête du football africain, sous le slogan «N7taflou Kamlin».

Cette caravane, qui a démarré mardi, «s'étendra sur 30 jours et couvrira les 12 régions du Royaume à travers plus de soixante communes», a indiqué le Comité dans un communiqué, précisant que les première et deuxième étapes ont été organisées respectivement par les communes de Tahannaout (province d’Al Haouz) et Boufekrane (province d’El Hajeb).
Cette caravane nationale clôturera son périple le 12 décembre prochain dans la commune de M’Hhamid El Ghizlane (province de Zagora).

A chaque étape, le public pourra assister à des matchs de football, participer à des jeux interactifs et rencontrer des légendes du football marocain.

« Etant donné que la Coupe d'Afrique des nations 2025 est une compétition de tous les Marocains, le Comité d'organisation local s'est attaché à préparer un programme créant une synergie et une ambiance festive dans tout le Royaume, y compris dans les zones rurales et éloignées, à travers des animations musicales et sportives, des jeux interactifs, des cadeaux souvenirs, des matchs de football, des démonstrations techniques de ballon, ainsi que des rencontres avec des stars et des légendes du football national », conclut le communiqué.

Tags : CAN Maroc-2025, caravane nationale

