CAN 2025 : Présentation à Abidjan du Village "Eleph'FAN"

Les autorités ivoiriennes en charge du secteur des sports ont procédé, vendredi à Abidjan, à la présentation du Village "Eleph’FAN", qui sera installé à l’espace El Harti à Marrakech, dans le cadre de la mobilisation des supporters des Eléphants de Côte d’Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), prévue en décembre prochain au Maroc.



Ainsi, une cérémonie a été organisée au Stade Félix Houphouët-Boigny, par le ministère délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, en partenariat avec le Comité national de Soutien aux Eléphants (CNSE), occasion de mettre en lumière l’importance de la mobilisation des supporters dans l’accompagnement de la sélection nationale ivoirienne lors de cette compétition continentale.



Le Village "Eleph’FAN" devra offrir aux supporters un cadre festif, culturel et diplomatique. La grande innovation de cette édition est que ce village digitalise l’ensemble du parcours des fans : de la demande de visa à l’hébergement, en passant par les animations prévues dans la cité ocre, expliquent les organisateurs.



"Eleph’FAN" servira de centre de loisirs et d'exposition de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'espace de rencontres entre entrepreneurs, artisans ivoiriens et autres, ont-ils ajouté.

Et de faire observer que chaque étape sera simplifiée grâce à un guichet unique en ligne, notant que l’objectif est de renforcer la cohésion et de fluidifier l’expérience de milliers de supporters attendus à Marrakech.



A cette occasion, le représentant du ministère délégué en charge des Sports, N’Gbofai Roland a indiqué que "la CAN 2025 qui se jouera au Maroc ne sera pas seulement un rendez-vous sportif, mais aussi une vitrine de l’identité ivoirienne, de la cohésion et du rayonnement international de la Côte d’Ivoire".