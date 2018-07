C’est officiel : La Super coupe d’Espagne aura lieu le 12 août à Tanger

La Super coupe d’Espagne de football, devant opposer le FC Barcelone au FC Séville, se déroulera au stade Ibn Batouta de Tanger, a indiqué dimanche la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Cette finale aura lieu dimanche 12 août à 22h00 (21H00 heure marocaine), a précisé la même source dans un communiqué.

Et de souligner que "le stade de Tanger, l’une des infrastructures sportives modernes du pays voisin, est d’une capacité de 45.000 spectateurs".

La RFEF rappelle que le stade de la ville du Détroit a été inauguré en 2011 avec un match amical entre l’Ittihad de Tanger et l'Athlético de Madrid (1-1).

La fédération espagnole avait proposé, lors d’une réunion de son comité de direction tenue le 9 juillet près de Madrid, la ville de Tanger pour accueillir la 23ème édition du match de la Super coupe d’Espagne, vu notamment "les conditions climatiques optimales" qu’elle offre, ainsi que la facilité d’obtenir les entrées à ce match depuis l’Espagne via Internet.

Aussi bien La Liga que l’Association des footballeurs espagnols (AFE) ont soutenu la décision prise par le comité de direction de la RFEF de jouer la Super coupe dans un stade neutre et à Tanger.

La RFEF avait salué auparavant la proposition faite par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) de jouer au stade de Tanger le match de la Super coupe d’Espagne.

"La RFEF remercie la Fédération Royale marocaine de football pour son intérêt et sa collaboration en mettant à sa disposition le stade de Tanger" pour abriter le prochain match de la Super coupe d’Espagne, avait souligné la fédération espagnole dans un communiqué.