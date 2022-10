Botola Pro D1: WAC-RSB en tête d’ affiche

WAC-RSB, telle est l’affiche de la quatrième journée de la Botola Pro D1 de football dont les débats devaient être entamés vendredi par deux oppositions ASFAR-DHJ et SCCMWAC.



La confrontation entre le Wydad et la Renaissance de Berkane, programmée dimanche à partir de 20h30 au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, se présente sous de bons auspices avec un air de revanche pour les Rouges.



Ces derniers, qui ont entamé le championnat du bon pied, seront tenus de stopper les contre-performances enregistrées devant l’équipe berkanie qui les a privés de deux titres, la Coupe du Trône et la Super Coupe d’Afrique.



Une rencontre qui ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs, avec sur le papier, un léger avantage pour les Wydadis qui chercheront à aligner un troisième succès devant un sacré morceau berkani qui tâchera par tous les moyens d’avorter ce scénario.



Toujours à propos des rencontres dominicales, le Grand stade de Marrakech sera le théâtre du choc FUS-MAS à placer sous le signe de l’équilibre. En revanche, le Hassania, auteur d’un début de saison sur les chapeaux de roue, accueillera le MCO, club miné par divers problèmes et qui, du coup, peine à relancer sa machine.



Enfin, le match entre promu, MAT-UTS, verra son vainqueur consolider sa place aux avantpostes, ce qui doit être de bon augure pour la suite de leur parcours. Samedi, l’Ittihad de Tanger sera l’hôte de l’OCS au stade Massira à Safi. Le club safiot, qui partage la pole position avec le WAC, le HUSA et l’ASFAR, partira avec les faveurs des pronostics au vu de ce qu’il a démontré depuis le début de l’exercice. Aux Tangérois, mal barrés par excellence et qui restent sur trois défaites d’affilée, d’arrêter les dégâts tant qu’il est encore temps.



Enfin, au stade Bachir à Mohammedia, la Jeunesse de Soualem jouera l’OCK dans un match où la balance pourra pencher d’un côté comme de l’autre.



M.Bouarab