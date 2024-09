Botola Pro D1 : Premier carton de la saison du Wydad

Le Wydad Casablanca s’est imposé face au Difaa El Jadida par 4 buts à 1, en match de la 4è journée de la Botola Pro D1 de football, disputé samedi au stade Larbi Zaouli à Casablanca.

Yassine Fatine a ouvert le score pour les visiteurs en transformant un penalty (39e), avant que Nabil Marmouk n’égalise (45+6e). Walid Nassi (47e), Ismail Moutaraji (70e) et Mohamed Raihi (90+5e) ont donné l’avantage aux locaux.



Grâce à cette victoire, le Wydad Casablanca grimpe provisoirement à la 1ère place du classement avec 7 unités, ex æquo avec la Renaissance Zemamra et le Maghreb Fès, tandis que Difaa El Jadida occupe la 11è position (4 pts).



A propos de la RCAZ, elle a surclassé à domicile le Chabab Mohammedia par 3 buts à 0. Les deux buts des locaux ont été inscrits par Zakaria Bahrou (14è) et Hamza Rhattas auteur d'un doublé (50è, 71è).



Il s’agit là de la quatrième défaite d’affilée de l’équipe fédalie qui ferme la marche avec 0 point au compteur.

Le troisième match disputé samedi au stade municipal à Berrechid entre la Jeunesse sportive Soualem et l’Union Touarga s’est soldé sur un nul blanc.



Vendredi au Stade du 18 Novembre de Khémisset, le Maghreb de Fès a battu par la plus petite des marges (1-0) le Hassania Agadir. L'unique réalisation du MAS a été signée Hamza Janati à la 10è minute du jeu.

Cette quatrième journée devait se clôturer dimanche avec les matches MAT-CODM, FUS-IRT et OCS-Raja.