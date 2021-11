Botola Pro D1: Place au derby show

La 10e journée du championnat national de football Botola Pro1 Inwi se déroulera en cette fin de semaine avec comme affiche le derby casablancais entre le WAC et le RCA.



En effet, dès 17 heures de ce samedi, le Complexe Mohammed V vibrera au rythme de la rencontre tant attendue par tous les observateurs, opposant le Wydad au Raja. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce match l’affiche de cette 10e journée. Premiers et confiants, les hommes de Walid Regragui n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettra de creuser davantage l’écart sur leurs poursuivants immédiats et poursuivre leur bonhomme de chemin.



En face, les coéquipiers de Zniti ne seront pas une proie facile, sachant qu’un faux pas lors de cette rencontre les éloignera un peu plus du titre. Ayant raté leur dernière sortie, les Vert et Blanc se fixent comme objectif de réaliser un résultat probant qui leur permettra de garder intactes leurs chances.



A 16h, le RCOZ, lanterne rouge, accueille la Jeunesse Salmie avec l’espoir d’enregistrer une victoire qui lui permettra de se relancer. Une mission difficile mais pas impossible face à un adversaire qui ne cesse de surprendre ses concurrents.



A Mohammedia, le Chabab reçoit l’OCK au stade El Bachir à partir de 16h. Un match qui parait équilibré entre deux formations qui occupent le milieu du tableau et qui cherchent des points pour rester loin de la zone des turbulences.



A Safi, l’OCS sera à rude épreuve en accueillant le MAS au stade El Massira. S’étant séparés de Faouzi Jamal, faute de bons résultats, les Safiots se doivent de remporter le match pour se réconcilier avec leurs supporters. Les Fassis, pour leur part, tenteront de revenir à Fès avec les trois points de la victoire pour poursuivre le reste de l’exercice avec sérénité.



Pour les rencontres de dimanche, l’affiche du jour mettra aux prises deux équipes du bas du tableau, le FUS et l’IRT. Respectivement 14e et 15e au classement, un autre résultat que la victoire mettrait dans de beaux draps l’une ou l’autre des deux formations qui peinent à quitter la zone rouge.



A Agadir, le Hassania accueille l’AS FAR au stade Adrar avec l’espoir de retrouver sa vitesse de croisière. L’AS FAR, septième au classement avec 12 unités au compteur, tentera de s’adjuger les points de la partie pour rester dans la course au podium.



A Berrechid, le CAYB reçoit le MCO au stade municipal à partir de 18h15. Un match qui devrait se jouer sur de petits détails du fait que les deux clubs logent à la même place en bas du tableau.



L’autre affiche de la journée mettra aux prises le DHJ et la RSB au stade El Abdi à El Jadida à 20h30. Ayant reçu une correction à Tanger lors de la dernière journée, les hommes d’Abdelhak Bencheikha tenteront de se racheter pour faire oublier leur dernière déconfiture, Tâche difficile face à un adversaire qui n’est pas toujours régulier dans ses résultats mais qui pose de sérieux problèmes à ses adversaires.



Khalil Benmouya