Les clubs de la Botola Pro D1 de football aborderont dès ce soir et jusqu’à lundi prochain les matches comptant pour la 24ème journée. Le bal sera ouvert par la sortie des mal barrés sommés de s’imposer s’ils veulent continuer à garder espoir quant à leur maintien dans la cour des grands. C’est le cas de la Jeunesse de Soualem qui sera à la rude épreuve de l’Olympique de Safi et de l’Union de Touarga qui jouera le Chabab de Mohammédia, déjà relégué en D2.



La journée se poursuivra samedi par deux rencontres, MAS-IRT et le sommet RCAZ-ASFAR, et deux matches dimanche opposant le MAT, avant dernier, à la RSB, quasiment championne, et le WAC au FUS. Il s’agit là de l’affiche de cette manche entre deux prétendants à une participation en Ligue des champions.



Lundi, cette journée sera clôturée par les matches HUSA-DHJ et CODM-Raja.

A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 22 heures.