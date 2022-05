Botola Pro D1 : Le calvaire des mal classés

La 24e journée du championnat national de football Inwi Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine avec seulement cinq matchs au programme, alors que les trois autres rencontres ont été reportées aux 20 et 22 du mois en cours à cause de la participation de l’AS FAR à la finale de la Coupe du Trône 2019-2020, du WAC et de la RSB aux compétitions africaines.



Pour ce qui est de cette journée, en dehors du match FUS-JSS de vendredi, le RCOZ, lanterne rouge, reçoit le RCA ce samedi à partir de 16h. Une opportunité pour les Vert et Blanc pour garder leurs chances intactes dans la course au titre, alors que les locaux devront l’emporter s’ils veulent garder une lueur d’espoir pour le maintien, même si la mission est plutôt difficile.



A 18h15, le SCCM affrontera le MAS au stade El Bachir de Mohammedia. Une confrontation équilibrée entre deux formations qui occupent respectivement les 4e et 5e places du classement avec un match en moins pour les Fassis qui aspirent à occuper une marche du podium et un point de plus pour les hommes de Fakhir qui espèrent finir l’exercice dans le peloton de tête.



Pour les rencontres de dimanche, le DHJ accueille l’Ittihad de Tanger au stade El Abdi d’El Jadida à partir de 18h15. Neuvièmes avec 30 unités au compteur, les hommes de Benchikha sont en quête de points pour se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise. Pour leur part, les Tangérois seraient dans la même situation en cas de défaite, puisque l’écart entre eux et l’avant-dernière équipe du classement n’est que de cinq unités.



A 20h30, le HUSA reçoit l’OCS au Grand stade d’Agadir. Onzièmes avec 29 points, les Soussis n’arrivent toujours pas à retrouver leur rythme de croisière. De l’autre côté, à seulement quatre points des reléguables, les hommes de Tarek Mostapha sont conscients qu’une nouvelle défaite les enlisera davantage dans le bas du tableau.



A souligner que la rencontre CAYB-AS FAR aura lieu le 20 mai à 20h30, tandis que celles opposant le WAC à l’OCK et le MCO à la RSB se dérouleront le 22 dudit mois à partir de 20h30.



Khalil Benmouya