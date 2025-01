Botola Pro D1 "Inwi" : La Renaissance de Berkane et les FAR renouent avec la victoire

La Renaissance de Berkane s’est imposée sur la pelouse de l’Ittihad de Tanger par 3 buts à 1, dimanche en match de mise à jour de la 18-ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Oussama Lamlioui (18e), Youssef Mehri (67e) et Issoufou Dayo (90e, pen) ont donné l’avantage aux Oranges, alors que Haitam El Bahja a réduit le score pour les locaux (90+1).

Grâce à cette victoire, la RSB consolide sa position de leader en portant son actif à 43 points de 18 matches. L’IRT, lui, partage la neuvième position avec le Difaâ El Jadida, avec 23 unités.



L’AS FAR, qui recevait à Kénitra, a battu le Difaa d’El Jadida par 1 but à 0, dimanche en match de mise à jour de la même journée. Le but de victoire des Militaires a été inscrit par Joel Beya (90e). Grâce à cette victoire, l’AS FAR se hisse à la troisième place avec 34 points de 18 matches. Le DHJ est neuvième avec 23 unités, ex aequo avec l’Ittihad Tanger.



Le FUS de Rabat, qui recevait à Mohammedia, a battu le Raja de Casablanca par 2 buts à 1.

Le Raja a ouvert le score par le biais de Houssine Rahimi (42e), alors que Reda Laalaoui (59e) et Ayoub Mouloua (84e) ont donné l’avantage au FUS.



Au terme de cette victoire, le FUS rejoint le Maghreb Fès à la cinquième place avec 32 points, alors que le Raja est huitième avec 24 unités de 18 matches.