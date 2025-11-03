Botola Pro D1 "Inwi" : Défaite à domicile de l’OCS face au WAC

-
Les réalisations de l’équipe casablancaise ont été inscrites par Thembinkosi Lorch (26ème) et Nordin Amrabat sur pénalty (45ème+5).
Les locaux ont réduit le score par l’intermédiaire de Sofian El Moudane qui a transformé un pénalty à 10 minutes de la fin de la rencontre.
Après cette victoire, le Wydad Casablanca occupe la 1ère place avec 20 points, tandis que l'Olympic Safi reste dernier avec 5 points.
Le Difaa El Jadida a, quant lui, battu le FUS Rabat par 1 but à 0, en match comptant pour la même journée, disputé au stade Ahmed Choukri à Zemamra. L’unique but de l’équipe locale, qui a raté un pénalty à la 59ème minute, a été marqué par l’attaquant sénégalais Romuald Da Costa (45ème+3).
Suite à ce succès, le Difaa El Jadida occupe désormais la 8ème place avec 9 points. L’équipe de la capitale, elle, est rétrogradée à la 11ème place avec 7 unités.
De son côté, l'Ittihad de Tanger (IRT) a signé sa première victoire cette saison en s'imposant face à la Renaissance de Berkane (RSB) par 1 but à 0, au stade du village sportif de la ville du Détroit, toujours en match comptant pour la 8ème journée de la Botola Pro.
Le but de la victoire des locaux a été marqué par le Sénégalais Papa Magueye (74è). Les Tangérois ont évolué à dix depuis la 58ème minute, après l'expulsion d’Anas Lamrabet.
Grâce à ce succès, l'IRT porte son actif à 8 points et grimpe à la 8ème place aux côtés de la Renaissance Zemamra, alors que la RSB, qui vient d'essuyer sa première défaite de la saison, stagne à la 6ème place avec 11 unités et 2 matches en moins.
Pour leur part, l'AS FAR et le Maghreb Fès (MAS) ont fait match nul (0-0), au stade olympique de Rabat.
Après ce nul, le club militaire consolide sa deuxième place avec 18 unités, obtenues en 5 victoires et 3 nuls, à deux longueurs du leader, le Wydad Casablanca. De son côté, le MAS occupe la 3ème place avec un total de 16 points.