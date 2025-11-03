Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 "Inwi" : Défaite à domicile de l’OCS face au WAC

L'Ittihad Tanger surclasse la RS Berkane

Lundi 10 Novembre 2025

Botola Pro D1 "Inwi" : Défaite à domicile de l’OCS face au WAC
Botola Pro D1 "Inwi" : Défaite à domicile de l’OCS face au WAC
Autres articles
Le Wydad Casablabca s’est imposé, dimanche, dans le terrain de l’Olympic Safi sur le score de 2 buts à 1, dans le cadre de la 8ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi".
Les réalisations de l’équipe casablancaise ont été inscrites par Thembinkosi Lorch (26ème) et Nordin Amrabat sur pénalty (45ème+5).

Les locaux ont réduit le score par l’intermédiaire de Sofian El Moudane qui a transformé un pénalty à 10 minutes de la fin de la rencontre.
Après cette victoire, le Wydad Casablanca occupe la 1ère place avec 20 points, tandis que l'Olympic Safi reste dernier avec 5 points. 

Le Difaa El Jadida a, quant lui, battu le FUS Rabat par 1 but à 0, en match comptant pour la même journée, disputé au stade Ahmed Choukri à Zemamra. L’unique but de l’équipe locale, qui a raté un pénalty à la 59ème  minute, a été marqué par l’attaquant sénégalais Romuald Da Costa (45ème+3).
Suite à ce succès, le Difaa El Jadida occupe désormais la 8ème place avec 9 points. L’équipe de la capitale, elle, est rétrogradée à la 11ème place avec 7 unités. 

De son côté, l'Ittihad de Tanger (IRT) a signé sa première victoire cette saison en s'imposant face à la Renaissance de Berkane (RSB) par 1 but à 0, au stade du village sportif de la ville du Détroit, toujours en match comptant pour la 8ème journée de la Botola Pro.

Le but de la victoire des locaux a été marqué par le Sénégalais Papa Magueye (74è). Les Tangérois ont évolué à dix depuis la 58ème minute, après l'expulsion d’Anas Lamrabet.

Grâce à ce succès, l'IRT porte son actif à 8 points et grimpe à la 8ème place aux côtés de la Renaissance Zemamra, alors que la RSB, qui vient d'essuyer sa première défaite de la saison, stagne à la 6ème place avec 11 unités et 2 matches en moins.
Pour leur part, l'AS FAR et le Maghreb Fès (MAS) ont fait match nul (0-0), au stade olympique de Rabat.

Après ce nul, le club militaire consolide sa deuxième place avec 18 unités, obtenues en 5 victoires et 3 nuls, à deux longueurs du leader, le Wydad Casablanca. De son côté, le MAS occupe la 3ème place avec un total de 16 points.

Libé

Lu 117 fois

Tags : Botola Pro D1 Inwi, Défaite, Ittihad Tanger, OCS, RS Berkane, WAC

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Futsal féminin : Double confrontation amicale Espagne-Maroc

04/11/2025

Sannadi opéré avec succès du genou droit

04/11/2025

Jouable pour les clubs marocains

04/11/2025

Défaite d’entrée de l’EN U17 au Mondial

04/11/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication