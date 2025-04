Botola Pro D1 : Duel à distance entre l’ASFAR et le Wydad

La Botola Pro D1 reprendra du service ce mercredi en nocturne, pour le compte de la 27ème journée marquée par le duel à distance entre l’ASFAR et le Wydad, les deux principaux prétendants à la deuxième place du classement qualificative pour la Ligue des champions d’Afrique.



Les Militaires, deuxièmes avec 48 points affronteront un mal barré la Jeunesse Sportive de Soualem, alors que les Rouges, troisièmes avec 44 unités, se rendront à Safi pour se mesurer à l’Olympique.



Les autres rencontres ne manqueront point d’attrait, surtout celles concernant les mal classés non encore tirés d’affaire, excepté le Chabab de Mohammédia, déjà relégué en seconde division.



Il y a lieu de signaler que cette manche sera amputée du match RSB-DHJ, en raison de l’engagement continental de l’équipe berkanie. Celle-ci se rendra ce vendredi à Constantine via Tunis pour affronter dimanche prochain le CSC pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération CAF. A l’aller, les Oranges, double lauréats de l’épreuve, s’étaient imposés sur le large score de 4 à 0.



